BBB 26: Gabriela flagra partes íntimas de Jonas e deixa brother constrangido

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 13 de março de 2026 às 22:57
Uma conversa descontraída dentro da casa do BBB 26 acabou chamando a atenção do público nesta sexta-feira (13). Durante um bate-papo com Jonas Sulzbach e Marciele Albuquerque, Gabriela Saporito fez um comentário inesperado sobre o colega de confinamento e acabou causando constrangimento no brother.
Jonas Sulzbach
A sister alertou Jonas depois de notar que ele teria se exposto ao mudar de posição enquanto estava deitado. “Jonas, fecha essas pernas, meu filho... A hora que você abriu as pernas pra deitar, veio a beiradinha, só a beiradinha. É que você fez assim ó”, disse Gabriela.
A reação pegou o modelo de surpresa. Sem acreditar no que ouviu, Jonas respondeu rapidamente. “Eu tô de cueca, fia. Tira os olhos”, disparou o participante.
Marciele Albuquerque, que também estava na conversa, não comentou a situação no momento. O trecho da conversa circulou nas redes sociais e gerou comentários de fãs do reality show.
Dinâmica da semana no BBB 26
Além do momento que repercutiu na casa, o programa também terá uma dinâmica diferente para formar o próximo Paredão. No sábado (14), os participantes serão divididos em três grupos de quatro pessoas.
Dinâmica da semana no BBB
Cada equipe vai sortear um dos elementos da brincadeira Pedra, Papel ou Tesoura. A partir daí, os grupos terão que indicar adversários para o Paredão seguindo a lógica do jogo.
O grupo Pedra empareda um participante do grupo Tesoura, o grupo Papel indica alguém do grupo Pedra e o grupo Tesoura escolhe um participante do grupo Papel. A dinâmica deve definir três emparedados na disputa desta semana.