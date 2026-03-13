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BBB 26: Gabriela flagra partes íntimas de Jonas e deixa brother constrangido

Comentário feito durante conversa na casa repercute nas redes e deixa participante constrangido

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de março de 2026 às 22:57

Gabriela e Jonas Crédito: Reprodução

Uma conversa descontraída dentro da casa do BBB 26 acabou chamando a atenção do público nesta sexta-feira (13). Durante um bate-papo com Jonas Sulzbach e Marciele Albuquerque, Gabriela Saporito fez um comentário inesperado sobre o colega de confinamento e acabou causando constrangimento no brother.

Jonas Sulzbach 1 de 28

A sister alertou Jonas depois de notar que ele teria se exposto ao mudar de posição enquanto estava deitado. “Jonas, fecha essas pernas, meu filho... A hora que você abriu as pernas pra deitar, veio a beiradinha, só a beiradinha. É que você fez assim ó”, disse Gabriela.

A reação pegou o modelo de surpresa. Sem acreditar no que ouviu, Jonas respondeu rapidamente. “Eu tô de cueca, fia. Tira os olhos”, disparou o participante.

Marciele Albuquerque, que também estava na conversa, não comentou a situação no momento. O trecho da conversa circulou nas redes sociais e gerou comentários de fãs do reality show.

Dinâmica da semana no BBB 26

Além do momento que repercutiu na casa, o programa também terá uma dinâmica diferente para formar o próximo Paredão. No sábado (14), os participantes serão divididos em três grupos de quatro pessoas.

Dinâmica da semana no BBB 1 de 7

Cada equipe vai sortear um dos elementos da brincadeira Pedra, Papel ou Tesoura. A partir daí, os grupos terão que indicar adversários para o Paredão seguindo a lógica do jogo.