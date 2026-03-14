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BBB 26: Ana Paula bate de frente com produção de reality e fica fora de festa após recusar usar figurino

Sister não gostou do figurino escolhido pela produção para festa que acontece nesta noite

Felipe Sena

Publicado em 14 de março de 2026 às 00:10

Breno chegou a aconselhar Ana Paula Crédito: Reprodução | TV Globo

Nesta sexta-feira (13), Ana Paula Renault protagonizou mais um barraco no BBB 26 após se recusar a usar o figurino entregue pela produção para a festa da semana que tem show de Ana Castela.

Ao receber as roupas preparadas pela produção, Ana Paula demonstrou forte insatisfação e reclamou que a peça não combinava com seu estilo. "Isso aqui é figurino? Eu vou chorar de ódio. Eu tenho 44 anos. O mínimo era vocês respeitarem meu estilo. A jaqueta conseguiu ser mais feia. O povo arrumou isso no escuro? Não é nem do meu tamanho", disparou Ana Paula para os colegas de confinamento.

Ana Paula Renault (BBB 16 e 26) 1 de 25

Além de Ana Paula, outros brothers como Chaiany, Leandro e Juliano também reclamaram do figurino, levando a produção a intervir. O Big Boss lembrou que o uso das roupas para a festa faz parte das regras do reality. "Senhores, nunca, em tempo algum, foi permitido não usar figurino de festa", alertou a produção.

Mesmo assim, Ana Paula manteve a postura de não usar as peças e trocou de roupa. A sister usou uma calça jeans, mas manteve a bota, a jaqueta e os acessórios enviados pela produção.

"Eu vou estar com o figurino da festa. A Jordana perguntou se isso era figurino e achou que eu estava de pijama. Me arruma outra roupa. Não vou vestir esse vestido, gente. Tenho 44 anos, sou flácida, fica tudo batendo. De onde vocês tiraram que eu uso vestido? Eu uso algum vestido?", disse a sister, que também comentou sobre a recorrência na escolha dos figurinos destinados a ela.

No entanto, o Big Boss voltou a repreender os brothers e reforçou o recado. "Senhores, não haverá outro aviso: o figurino não é brincadeira”.

Ana Paula chegou a ser chamada no confessionário. Em imagens do pay-per-view, um áudio que foi vazado indica que aconteceu uma discussão acalorada entre a participante e a produção do programa.

Ao retornar a casa, a veterana contou aos colegas que recebeu um ultimato e preferiu não participar da festa. Ela decidiu manter sua posição e não ir ao evento da noite.

Milena, Breno e Juliano demonstraram preocupação com as possíveis consequências da postura da sister, inclusive de ser expulsa do reality por desafiar a produção. Eles ainda tentaram aconselhar a sister a reconsiderar a decisão e usar o figurino enviado. Segundo o portal Central do Reality, após o show de Ana Castela, a sister está liberada para curtir a festa.