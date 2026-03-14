'Coração Acelerado': Agrado troca João Raul por outra pessoa; saiba quem

Decisão mudará rumo da vida de Agrado na novela das sete

  • Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 14 de março de 2026 às 01:23

Agrado deixa João Raul para trás em 'Coração Acelerado' Crédito: Reprodução | TV Globo

Parece que a tristeza de Agrado (Isadora Cruz) em ‘Coração Acelerado’ por causa do fim do relacionamento com João Raul (Filipe Bragança) não vai durar muito tempo. Nos próximos capítulos, a mocinha, ainda abalada pelas decepções, terá um encontro com sua avó, Cecília (Paula Fernandes), através de seus sonhos.

De acordo com o portal Notícias da TV, na cena, avó dará um conselho transformador para Agrado. “A menina precisa morrer para nascer a mulher".

Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo

Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Divulgação/Globo
Com direção artística de Carlos Araujo, a 'Coração Acelerado' já ocupou locações em Alto Paraíso de Goiás, Pirenópolis, São Gabriel de Goiás, Goiânia e Cidade de Goiás por Divulgação/Globo/Manoela Mello
Leandra Leal e Isabelle Drummond serão mãe e filha em Coração Acelerado, próxima novela das 7 por Reprodução/Instagram
Paula Fernandes em Coração Acelerado por Divulgação/Globo
Mudança de visual para interpretar Agrado Garcia em 'Coração Acelerado' por Reprodução/Instagram e Globo/Manoella Mello
Coração Acelerado: João Raul grava cena em show real da dupla Maiara e Maraisa por Divulgação/Gabi de Morais
Naiane Sampaio (Isabelle Drummond), João Raul (Filipe Bragança) e Agrado Garcia (Isadora Cruz), o triângulo amoroso de "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond interpreta a influenciadora digital Naiane Sampaio na novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Isabelle Drummond, Filipe Bragança e Isadora Cruz, protagonistas da novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Agrado e João Raul serão o par romântico a novela "Coração Acelerado" por Divulgação/Manoella Mello/Globo
Inspirada, Agrado sairá a noite com Eduarda (Gabz), e sob o céu estrelado, amiga refletirá: "A gente se sente tão pequena olhando o céu. Sabia que estrela também nasce e morre?".

"Eduarda! É isso! Se aqui querem ver a gente pelas costas, é a gente que tem que dar as costas pra esse lugar. Vamos começar de novo, longe, mas juntas! Uma dando força pra outra. Vamos fazer uma dupla, Duda, Eduarda e Agrado. As Rainhas! O mundo é nosso, Duda, o resto é história!", disparará a protagonista, decidida a formar uma dupla sertaneja.

Mesmo diante da falta de dinheiro de Eduarda, Agrado não recuará: "Sem nada, não! A gente tem que confiar na nossa estrela! Cadê a Eduarda corajosa que eu conheci? Temos nossa cara, nossa coragem.E a nossa música!". Convencida, Duda selará o pacto: "E nossa amizade. É isso, irmã! Vai dar certo!". Determinadas, as duas se mudarão para Goiânia para conquistar o Brasil como "As Rainhas".

