'Coração Acelerado': Agrado troca João Raul por outra pessoa; saiba quem

Felipe Sena
Publicado em 14 de março de 2026 às 01:23
Parece que a tristeza de Agrado (Isadora Cruz) em ‘Coração Acelerado’ por causa do fim do relacionamento com João Raul (Filipe Bragança) não vai durar muito tempo. Nos próximos capítulos, a mocinha, ainda abalada pelas decepções, terá um encontro com sua avó, Cecília (Paula Fernandes), através de seus sonhos.
De acordo com o portal Notícias da TV, na cena, avó dará um conselho transformador para Agrado. “A menina precisa morrer para nascer a mulher".
Coração Acelerado, nova novela das 7 da Globo
Inspirada, Agrado sairá a noite com Eduarda (Gabz), e sob o céu estrelado, amiga refletirá: "A gente se sente tão pequena olhando o céu. Sabia que estrela também nasce e morre?".
"Eduarda! É isso! Se aqui querem ver a gente pelas costas, é a gente que tem que dar as costas pra esse lugar. Vamos começar de novo, longe, mas juntas! Uma dando força pra outra. Vamos fazer uma dupla, Duda, Eduarda e Agrado. As Rainhas! O mundo é nosso, Duda, o resto é história!", disparará a protagonista, decidida a formar uma dupla sertaneja.
Mesmo diante da falta de dinheiro de Eduarda, Agrado não recuará: "Sem nada, não! A gente tem que confiar na nossa estrela! Cadê a Eduarda corajosa que eu conheci? Temos nossa cara, nossa coragem.E a nossa música!". Convencida, Duda selará o pacto: "E nossa amizade. É isso, irmã! Vai dar certo!". Determinadas, as duas se mudarão para Goiânia para conquistar o Brasil como "As Rainhas".