Virginia e Adriane Galisteu viram rés em processo milionário sobre bets após apostador perder dinheiro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 22 de maio de 2026 às 15:00
Virginia Fonseca e Adriane Galisteu passaram a dividir o banco dos réus em um processo envolvendo divulgação de apostas online. A ação, ajuizada em junho de 2025, também tem como alvo a Betano.
Segundo documentos obtidos pela coluna Fábia Oliveira, o autor do processo afirma ter sido influenciado pelas campanhas publicitárias feitas pelas famosas e decidiu apostar acreditando que conseguiria multiplicar o dinheiro guardado para comprar uma casa própria. O homem relata ter investido cerca de R$ 56 mil na plataforma.
Adriane Galisteu
Ainda de acordo com a ação, após acumular perdas, ele teria recorrido a empréstimos na tentativa de recuperar o dinheiro, sem sucesso. O autor afirma que estava desempregado na época e diz ter desenvolvido problemas de saúde depois do prejuízo financeiro.
No processo, ele sustenta que a plataforma foi estruturada para incentivar apostas contínuas por meio de promessas de ganhos fáceis, mantendo usuários em um ciclo permanente de perdas.
Virgínia posa com relógio luxuoso em Dubai
A ação também acusa Virginia Fonseca e Adriane Galisteu de propaganda abusiva e enganosa por associarem suas imagens à divulgação da empresa.
No caso de Virginia, o autor afirma que a influenciadora apresentava as apostas como uma oportunidade simples e segura de ganho financeiro. O processo ainda cita o depoimento da empresária na CPI das Bets.
Já Adriane Galisteu foi incluída na ação por atuar como embaixadora da plataforma. O homem pede que as rés sejam condenadas ao pagamento de aproximadamente R$ 324 mil entre indenizações e honorários. Ele também chegou a solicitar o bloqueio de R$ 85 mil das contas das envolvidas, mas o pedido foi negado pela Justiça.
Segundo a publicação, uma audiência de conciliação aconteceu em novembro de 2025, porém os réus não compareceram após problemas nas citações. Uma nova audiência deve ser marcada nos próximos meses.