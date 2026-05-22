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Virginia e Adriane Galisteu viram rés em processo milionário sobre bets após apostador perder dinheiro

Homem diz ter sido induzido pelas famosas a apostar em plataforma e afirma ter perdido economia da casa própria

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de maio de 2026 às 15:00

Adriane Galisteu comanda A Fazenda
Adriane Galisteu comanda A Fazenda Crédito: Record/Reprodução

Virginia Fonseca e Adriane Galisteu passaram a dividir o banco dos réus em um processo envolvendo divulgação de apostas online. A ação, ajuizada em junho de 2025, também tem como alvo a Betano.

Segundo documentos obtidos pela coluna Fábia Oliveira, o autor do processo afirma ter sido influenciado pelas campanhas publicitárias feitas pelas famosas e decidiu apostar acreditando que conseguiria multiplicar o dinheiro guardado para comprar uma casa própria. O homem relata ter investido cerca de R$ 56 mil na plataforma.

Adriane Galisteu

Adriane Galisteu virou pauta por conta do look em 'A Fazenda 17' por Reprodução
Adriane Galisteu virou pauta por conta do look em 'A Fazenda 17' por Reprodução
Adriane Galisteu apresenta 'A Fazenda' por Antonio Chahestian/Record
Adriane Galisteu e Ayrton Senna por Reprodução
Adriane Galisteu e Ayrton Senna Reprodução por Reprodução
Adriane Galisteu e Ayrton Senna por Reprodução
Adriane Galisteu com capacete de Ayrton Senna por Reprodução
Ayrton Senna e Adriane Galisteu por Reprodução
Adriane Galisteu segue na apresentação do reality rural por Reprodução
aDRI por Reprodução
Divulgação / Rio2C. por Divulgação / Rio2C.
Adriane GAlisteu por Marina Silva/ CORREIO
A apresentadora Adriane Galisteu por Divulgação
Playboy com Adriane Galisteu por Divulgação I Playboy
Playboy com Adriane Galisteu por Drausio Tuzzolo I Playboy
Adriane Galisteu se inspirou em casa de apostas para fantasia por Reprodução/Instagram
Galisteu por Reprodução
Adriana Galisteu por Reprodução / Redes Sociais
Adriane Galisteu por Reprodução
Adriane Galisteu por Reprodução
Adriane Galisteu por Reprodução/Instagram
Adriane Galisteu lembrou os 30 anos da morte de Ayrton Senna por Reprodução/Instagram
Ayrton Senna e Adriane Galisteu por Reprodução
Adriane Galisteu por Reprodução / YouTube
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Adriane Galisteu virou pauta por conta do look em 'A Fazenda 17' por Reprodução

Ainda de acordo com a ação, após acumular perdas, ele teria recorrido a empréstimos na tentativa de recuperar o dinheiro, sem sucesso. O autor afirma que estava desempregado na época e diz ter desenvolvido problemas de saúde depois do prejuízo financeiro.

No processo, ele sustenta que a plataforma foi estruturada para incentivar apostas contínuas por meio de promessas de ganhos fáceis, mantendo usuários em um ciclo permanente de perdas.

Virgínia posa com relógio luxuoso em Dubai

Virgínia Fonseca exibe relógio que pode custar mais de R$ 1 milhão por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca exibe relógio que pode custar mais de R$ 1 milhão por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca exibe relógio que pode custar mais de R$ 1 milhão por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca exibe relógio que pode custar mais de R$ 1 milhão por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca exibe relógio que pode custar mais de R$ 1 milhão por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca exibe relógio que pode custar mais de R$ 1 milhão por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca exibe relógio que pode custar mais de R$ 1 milhão por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca exibe relógio que pode custar mais de R$ 1 milhão por Reprodução/Instagram
Virgínia Fonseca exibe relógio que pode custar mais de R$ 1 milhão por Reprodução/Instagram
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Virgínia Fonseca exibe relógio que pode custar mais de R$ 1 milhão por Reprodução/Instagram

A ação também acusa Virginia Fonseca e Adriane Galisteu de propaganda abusiva e enganosa por associarem suas imagens à divulgação da empresa.

No caso de Virginia, o autor afirma que a influenciadora apresentava as apostas como uma oportunidade simples e segura de ganho financeiro. O processo ainda cita o depoimento da empresária na CPI das Bets.

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Já Adriane Galisteu foi incluída na ação por atuar como embaixadora da plataforma. O homem pede que as rés sejam condenadas ao pagamento de aproximadamente R$ 324 mil entre indenizações e honorários. Ele também chegou a solicitar o bloqueio de R$ 85 mil das contas das envolvidas, mas o pedido foi negado pela Justiça.

Segundo a publicação, uma audiência de conciliação aconteceu em novembro de 2025, porém os réus não compareceram após problemas nas citações. Uma nova audiência deve ser marcada nos próximos meses.

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