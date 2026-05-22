DENÚNCIA

Virginia e Adriane Galisteu viram rés em processo milionário sobre bets após apostador perder dinheiro

Homem diz ter sido induzido pelas famosas a apostar em plataforma e afirma ter perdido economia da casa própria

Fernanda Varela

Publicado em 22 de maio de 2026 às 15:00

Adriane Galisteu comanda A Fazenda Crédito: Record/Reprodução

Virginia Fonseca e Adriane Galisteu passaram a dividir o banco dos réus em um processo envolvendo divulgação de apostas online. A ação, ajuizada em junho de 2025, também tem como alvo a Betano.

Segundo documentos obtidos pela coluna Fábia Oliveira, o autor do processo afirma ter sido influenciado pelas campanhas publicitárias feitas pelas famosas e decidiu apostar acreditando que conseguiria multiplicar o dinheiro guardado para comprar uma casa própria. O homem relata ter investido cerca de R$ 56 mil na plataforma.

Adriane Galisteu 1 de 24

Ainda de acordo com a ação, após acumular perdas, ele teria recorrido a empréstimos na tentativa de recuperar o dinheiro, sem sucesso. O autor afirma que estava desempregado na época e diz ter desenvolvido problemas de saúde depois do prejuízo financeiro.

No processo, ele sustenta que a plataforma foi estruturada para incentivar apostas contínuas por meio de promessas de ganhos fáceis, mantendo usuários em um ciclo permanente de perdas.

Virgínia posa com relógio luxuoso em Dubai 1 de 9

A ação também acusa Virginia Fonseca e Adriane Galisteu de propaganda abusiva e enganosa por associarem suas imagens à divulgação da empresa.

No caso de Virginia, o autor afirma que a influenciadora apresentava as apostas como uma oportunidade simples e segura de ganho financeiro. O processo ainda cita o depoimento da empresária na CPI das Bets.

Já Adriane Galisteu foi incluída na ação por atuar como embaixadora da plataforma. O homem pede que as rés sejam condenadas ao pagamento de aproximadamente R$ 324 mil entre indenizações e honorários. Ele também chegou a solicitar o bloqueio de R$ 85 mil das contas das envolvidas, mas o pedido foi negado pela Justiça.