Hulk faz declaração apaixonada para esposa Camila Ângelo e fala em amor ‘pro resto da vida’

Jogador se declarou em publicação romântica nas redes sociais

  • Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de maio de 2026 às 15:30

Casamento de Hulk Paraíba e Camila Ângelo
Casamento de Hulk Paraíba e Camila Ângelo Crédito: Reprodução/Instagram

Hulk usou as redes sociais nesta quinta-feira (21) para fazer uma declaração apaixonada à esposa, Camila Ângelo, com quem é casado desde 2020. O atacante publicou uma mensagem romântica nos Stories do Instagram ao compartilhar uma foto da companheira e falou sobre a importância dela em sua vida. “Te amo muito, minha princesa”, escreveu o jogador.

Hulk com a esposa, Camila Ângelo, e os cinco filhos: Ian, Tiago, Alice, Zaya e Aisha

Hulk com os cinco filhos: Ian, Tiago, Alice, Zaya e Aisha por Reprodução/Instagram

Na sequência, Hulk também publicou um texto destacando a parceria construída com Camila ao longo do relacionamento. “Agradeço todos os dias a Deus por ter colocado em minha vida uma esposa tão companheira, amiga, parceira e cheia de amor”, declarou.

O jogador ainda afirmou que encontrou em Camila a pessoa com quem deseja passar o resto da vida. “Caminhar ao seu lado me dá a certeza de que encontrei a pessoa que quero ao meu lado para o resto da minha vida”, completou. O casal é pai de Zaya, de 4 anos, e Aisha, de quase 2.

O relacionamento entre Hulk e Camila ganhou grande repercussão pública no início porque a médica é sobrinha de Iran Ângelo, com quem o atleta foi casado entre 2007 e 2019. Do antigo casamento, Hulk também é pai de Ian, Tiago e Alice.

Enquanto Hulk movimentava as redes com a homenagem romântica, Iran Ângelo também chamou atenção nesta semana ao celebrar três anos de relacionamento com o noivo, Lucas Suassuna.

A influenciadora brincou nas redes sociais que o jantar comemorativo do casal “dependia” da convocação de Neymar para a Copa do Mundo 2026, anunciada por Carlo Ancelotti na segunda-feira (18).

