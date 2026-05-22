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Mateus Solano troca mansão de mais de R$ 7 milhões por apartamento pequeno: ‘Novo ciclo’

Ator trocou de residência após separação da atriz Paula Braun

Felipe Sena

Publicado em 22 de maio de 2026 às 16:15

Mateus Solano iniciou novo ciclo na vida ao trocar de casa Crédito: Reprodução | Instagram

Após o fim do casamento de 17 anos com a atriz Paula Braun, o ator Mateus Solano mudou de endereço e trocou a mansão onde vivia com a família no Joá, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, por um apartamento menor na Barra da Tijuca, onde hoje mora sozinho.

O ator mostrou detalhes do apartamento nas redes sociais. Entre os ambientes estão uma sala de jantar com móveis novos, e uma estante grande preenchida com livros e objetos de decoração.

Solano explicou que passou um tempo fora e, quando voltou, o apartamento novo já estava pronto. “O espaço ganha calma, e a minha casa ganha alma. Essa foi a minha escolha para fazer parte desse novo ciclo da minha vida”, disse ele em um vídeo.

Antes da separação, Solano vivia numa mansão com 667 m². O imóvel está à venda por cerca de R$ 7,9 milhões, de acordo com sites de anúncios especializados.

A residência tem vista para o mar e para a Pedra da Gávea. O imóvel tem quatro quartos, sendo três suítes, salão dividido em três ambientes, varanda e três vagas na garagem.