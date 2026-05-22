Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mateus Solano troca mansão de mais de R$ 7 milhões por apartamento pequeno: ‘Novo ciclo’

Ator trocou de residência após separação da atriz Paula Braun

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 22 de maio de 2026 às 16:15

Mateus Solano iniciou novo ciclo na vida ao trocar de casa
Mateus Solano iniciou novo ciclo na vida ao trocar de casa Crédito: Reprodução | Instagram

Após o fim do casamento de 17 anos com a atriz Paula Braun, o ator Mateus Solano mudou de endereço e trocou a mansão onde vivia com a família no Joá, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, por um apartamento menor na Barra da Tijuca, onde hoje mora sozinho.

O ator mostrou detalhes do apartamento nas redes sociais. Entre os ambientes estão uma sala de jantar com móveis novos, e uma estante grande preenchida com livros e objetos de decoração.

Solano explicou que passou um tempo fora e, quando voltou, o apartamento novo já estava pronto. “O espaço ganha calma, e a minha casa ganha alma. Essa foi a minha escolha para fazer parte desse novo ciclo da minha vida”, disse ele em um vídeo.

Antes da separação, Solano vivia numa mansão com 667 m². O imóvel está à venda por cerca de R$ 7,9 milhões, de acordo com sites de anúncios especializados.

A residência tem vista para o mar e para a Pedra da Gávea. O imóvel tem quatro quartos, sendo três suítes, salão dividido em três ambientes, varanda e três vagas na garagem.

Na área externa, a estrutura tem jardim gramado, piscina, edícula com espaço gourmet e churrasqueira, além de sauna, espaço fitness e banheiro de apoio.

Tags:

Mateus Solano

Mais recentes

Imagem - Aquecimento pro hexa! Ivete Sangalo vai comandar show de despedida da Seleção Brasileira no Maracanã

Aquecimento pro hexa! Ivete Sangalo vai comandar show de despedida da Seleção Brasileira no Maracanã
Imagem - Famoso se recusa a ver Copa do Mundo na Globo após contratação de Virginia

Famoso se recusa a ver Copa do Mundo na Globo após contratação de Virginia
Imagem - Como aumentar a letra do WhatsApp em segundos: ajuste simples melhora leitura para idosos

Como aumentar a letra do WhatsApp em segundos: ajuste simples melhora leitura para idosos