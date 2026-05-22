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Marcelo Jeneci surpreende fã em cerimônia de casamento e canta “Pra Sonhar”; veja vídeo

Reação da noiva viralizou nas rede sociais

Felipe Sena

Publicado em 22 de maio de 2026 às 16:47

Marcelo Jeneci apareceu de surpresa em casamento Crédito: Julio Casanova

Marcelo Jeneci surpreendeu uma fã durante a cerimônia de casamento e emocionou os convidados ao cantar “Pra Sonhar”, uma de suas canções mais conhecidas.

O registro da apresentação foi publicado no perfil Razões para Acreditar, e viralizou nas redes sociais, chamando atenção pela reação da noiva.

Marcelo Jeneci em casamento 1 de 3

A ideia, no entanto, vinha sendo articulada desde outubro de 2025, quando a cunhada da noiva, irmã do noivo Humberto Abreu, encontrou Jeneci em uma praia no litoral paulista e pediu ao artista um vídeo de felicitações para o casal.

Ao saber que Jennifer Ribeiro é fã do cantor há mais de dez anos, o próprio artista sugeriu levar a surpresa para a cerimônia.

“Pra Sonhar” é uma das músicas mais tocadas em casamentos. A faixa também figura entre as mais populares do cantor, somando mais de 140 milhões de plays nas plataformas digitais.