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Marcelo Jeneci surpreende fã em cerimônia de casamento e canta “Pra Sonhar”; veja vídeo

Reação da noiva viralizou nas rede sociais

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 22 de maio de 2026 às 16:47

Marcelo Jeneci apareceu de surpresa em casamento
Marcelo Jeneci apareceu de surpresa em casamento Crédito: Julio Casanova

Marcelo Jeneci surpreendeu uma fã durante a cerimônia de casamento e emocionou os convidados ao cantar “Pra Sonhar”, uma de suas canções mais conhecidas.

O registro da apresentação foi publicado no perfil Razões para Acreditar, e viralizou nas redes sociais, chamando atenção pela reação da noiva.

Marcelo Jeneci em casamento

Cantor apareceu de surpresa em cerimônia por Julio Casanova
Cantor apareceu de surpresa em cerimônia por Julio Casanova
Cantor apareceu de surpresa em cerimônia por Julio Casanova
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Cantor apareceu de surpresa em cerimônia por Julio Casanova

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A ideia, no entanto, vinha sendo articulada desde outubro de 2025, quando a cunhada da noiva, irmã do noivo Humberto Abreu, encontrou Jeneci em uma praia no litoral paulista e pediu ao artista um vídeo de felicitações para o casal.

Ao saber que Jennifer Ribeiro é fã do cantor há mais de dez anos, o próprio artista sugeriu levar a surpresa para a cerimônia.

“Pra Sonhar” é uma das músicas mais tocadas em casamentos. A faixa também figura entre as mais populares do cantor, somando mais de 140 milhões de plays nas plataformas digitais.

“Foi muito emocionante participar desse momento. Quando soube da história da Jeniffer e do Humberto, fiquei tocado de verdade. ‘Pra Sonhar’ tem uma relação muito especial com casamentos, e poder cantar essa música para eles foi um presente para mim também”, declarou Marcelo Jeneci.

Tags:

Casamento Marcelo Jeneci

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