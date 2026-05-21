Maitê Proença mostra vida no campo após vender apartamento de R$ 4 milhões

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Felipe Sena
Publicado em 21 de maio de 2026 às 20:20
Longe dos holofotes, a atriz Maitê Proença, de 68 anos, está morando em um sítio na região serrana do Rio de Janeiro e publicou um vídeo nesta quinta-feira (21), para mostrar um pouco da propriedade.
A atriz buscava uma vida mais tranquila e hoje vive com o barulho da natureza e dos bichos. No vídeo compartilhado em seu perfil no Instagram, a artista mostra uma cachoeira desembocando com a chuva, além do galinheiro.
Sítio de Maitê Proença
"Está chovendo, mas quero mostrar para vocês como é que fica minha atual vida no campo nessas circunstâncias", disse Maitê andando com um guarda-chuva pelo sítio.
A atriz mostrou que tem uma pequena queda-d'água no jardim próxima à casa. "Olha aqui que belezinha que ela está", disse ela ao filmar o volume de água com a chuva.
Maitê ainda mostrou para os seguidores um viveiro com porquinhos-da-índia e um galinheiro. "Elas estão quietinhas, tadinhas. Na chuva, a vida não é fácil", disse ela sobre os porquinhos.
Para ter uma vida mais tranquila, Maitê Proença vendeu um apartamento de luxo estimado em R$ 4 milhões, localizado no icônico edifício Chopan, ao lado do Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio de Janeiro. No mesmo prédio, mora Narcisa e também era endereço de Gilberto Gil.