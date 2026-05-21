SÉRIE

Netflix anuncia e revela detalhes da última temporada de ‘Emily in Paris’

Série sobre moda que virou fenômeno mundial chega a temporada final

Felipe Sena

Publicado em 21 de maio de 2026 às 20:50

Última temprada começou a ser gravada na Grécia Crédito: Divulgação | Netflix (Giulia Parmagiani)

A Netflix anunciou nesta quinta-feira (21) através do Instagram, a sexta e última temporada de Emily in Paris. A renovação da série já tinha sido confirmada em janeiro deste ano.

“Do ‘bonjour’ ao ‘au revoir’. Depois de seis anos, múltiplas cidades e incontáveis memórias, a última temporada chegou –e promete ser uma despedida memorável”, anunciou a Netflix.

Emily in Paris 1 de 7

A série que já iniciou as gravações tem expectativa de lançamento para o final deste ano e início do próximo.

A temporada, lançada no ano passado, mostra o fim do romance de Emily com Marcelo (Eugenio Franceschini) em Roma. Ele chega a pedi-la em casamento, mas ela rejeita a proposta e confessa a vontade de retornar a Paris.

A protagonista, Emily (Lily Collins) começa a trama na Grécia e recebe um cartão-postal de Gabriel (Lucas Bravo) com um convite para um encontro. Depois, ela parte para Mônaco e a série se encerra com o retorno à capital francesa.