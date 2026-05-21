Netflix anuncia e revela detalhes da última temporada de ‘Emily in Paris’

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Felipe Sena
Publicado em 21 de maio de 2026 às 20:50
A Netflix anunciou nesta quinta-feira (21) através do Instagram, a sexta e última temporada de Emily in Paris. A renovação da série já tinha sido confirmada em janeiro deste ano.
“Do ‘bonjour’ ao ‘au revoir’. Depois de seis anos, múltiplas cidades e incontáveis memórias, a última temporada chegou –e promete ser uma despedida memorável”, anunciou a Netflix.
Emily in Paris
A série que já iniciou as gravações tem expectativa de lançamento para o final deste ano e início do próximo.
A temporada, lançada no ano passado, mostra o fim do romance de Emily com Marcelo (Eugenio Franceschini) em Roma. Ele chega a pedi-la em casamento, mas ela rejeita a proposta e confessa a vontade de retornar a Paris.
A protagonista, Emily (Lily Collins) começa a trama na Grécia e recebe um cartão-postal de Gabriel (Lucas Bravo) com um convite para um encontro. Depois, ela parte para Mônaco e a série se encerra com o retorno à capital francesa.
Lançada em 2020, Emily in Paris conta a história de uma executiva de marketing nascida em Chicago que consegue uma oportunidade de emprego na Cidade Luz. Ao longo das temporadas, ela viajou por vários países da Europa e lidou com os choques culturais e os desafios de conciliar a carreira, as amizades e a vida amorosa conturbada. A produção virou um fenômeno mundial e alcançou o primeiro lugar da Netflix em 90 países, e teve forte impacto no turismo francês.