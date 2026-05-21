Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pássaro considerado desaparecido há quase um século reaparece e ganha primeira foto da história

Ave rara não era vista desde 1931 e reapareceu durante expedição no centro-norte da África

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de maio de 2026 às 21:46

Fotos históricas de pássaro raro podem aprofundar estudos sobre espécie desaparecida
Fotos históricas de pássaro raro podem aprofundar estudos sobre espécie desaparecida Crédito: Julien Birard, Idriss Dapsia, Pierre Defos du Rau/American Bird Conservancy

Uma espécie de pássaro considerada desaparecida há quase um século voltou a ser vista por pesquisadores no Chad. O reencontro aconteceu durante uma expedição científica no Lago Fitri e resultou no primeiro registro fotográfico conhecido da ave viva.

A espécie, chamada Calendulauda rufa, conhecida como “cotovia ferruginosa”, não era observada oficialmente desde 1931. Por causa do desaparecimento prolongado, muitos pesquisadores acreditavam que ela poderia estar extinta.

Calendulauda rufa

Calendulauda rufa por Divulgação
Calendulauda rufa por Divulgação
Fotos históricas de pássaro raro podem aprofundar estudos sobre espécie desaparecida por Julien Birard, Idriss Dapsia, Pierre Defos du Rau/American Bird Conservancy
Fotos históricas de pássaro raro podem aprofundar estudos sobre espécie desaparecida por Julien Birard, Idriss Dapsia, Pierre Defos du Rau/American Bird Conservancy
1 de 4
Calendulauda rufa por Divulgação

O reencontro aconteceu em fevereiro deste ano durante uma expedição conduzida pelos pesquisadores franceses Julien Birard e Pierre Defos du Rau, integrantes do projeto RESSOURCE+.

Segundo os cientistas, o objetivo inicial da viagem era estudar aves aquáticas e localizar outra espécie rara da região. Durante a observação, porém, Birard percebeu uma cotovia com aparência diferente das demais.

A equipe liderada pelo pesquisador chadiano Idriss Dapsia começou então a registrar imagens do animal para análise posterior.

Leia mais

Imagem - 10 fatos sobre gêmeos que a ciência já comprovou e pouca gente conhece

10 fatos sobre gêmeos que a ciência já comprovou e pouca gente conhece

Imagem - Dono de restaurante joga 45 kg de comida no lixo e vídeo viraliza: 'Estava explodindo'

Dono de restaurante joga 45 kg de comida no lixo e vídeo viraliza: 'Estava explodindo'

Imagem - Rádio anuncia morte do Rei Charles III por engano e gera pânico no Reino Unido

Rádio anuncia morte do Rei Charles III por engano e gera pânico no Reino Unido

Após comparação com especialistas da BirdLife International e eliminação de outras espécies semelhantes, foi confirmado que o pássaro se tratava da rara cotovia ferruginosa.

As fotografias feitas pelos pesquisadores são as primeiras imagens conhecidas da espécie viva e agora devem ajudar em futuros estudos sobre hábitos, reprodução e distribuição da ave.

Leia mais

Imagem - Piscina gigante e compra 'no escuro': conheça a mansão de luxo de Deolane no litoral paulista

Piscina gigante e compra 'no escuro': conheça a mansão de luxo de Deolane no litoral paulista

Imagem - 'Parece que o mundo vai acabar': vinheta do Plantão da Globo quase não foi ao ar

'Parece que o mundo vai acabar': vinheta do Plantão da Globo quase não foi ao ar

Imagem - Filho de Faustão revela rotina do pai longe da TV e entrega vício em Instagram: 'Manda 40 vídeos por dia e fica bravo se você não assiste'

Filho de Faustão revela rotina do pai longe da TV e entrega vício em Instagram: 'Manda 40 vídeos por dia e fica bravo se você não assiste'

Especialistas classificam casos assim como “espécies Lázaro”, termo usado para animais considerados desaparecidos ou extintos que reaparecem vivos após décadas sem registros.

Segundo os pesquisadores, a raridade de estudos em algumas regiões da África e áreas de difícil acesso podem explicar por que a espécie ficou tanto tempo sem ser observada. “Nunca mais terei a sorte de encontrar uma ave tão rara”, afirmou Pierre Defos du Rau em comunicado divulgado após a descoberta.

Mais recentes

Imagem - Virginia é impedida de registrar nome da filha como marca, diz jornalista

Virginia é impedida de registrar nome da filha como marca, diz jornalista
Imagem - Esposa de Claudia Rodrigues relata momentos em que atriz quase morreu e emociona web

Esposa de Claudia Rodrigues relata momentos em que atriz quase morreu e emociona web
Imagem - Margareth Menezes vai receber Medalha Tiradentes em celebração histórica no Circo Voador

Margareth Menezes vai receber Medalha Tiradentes em celebração histórica no Circo Voador