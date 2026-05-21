INÉDITO

Pássaro considerado desaparecido há quase um século reaparece e ganha primeira foto da história

Ave rara não era vista desde 1931 e reapareceu durante expedição no centro-norte da África

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de maio de 2026 às 21:46

Fotos históricas de pássaro raro podem aprofundar estudos sobre espécie desaparecida Crédito: Julien Birard, Idriss Dapsia, Pierre Defos du Rau/American Bird Conservancy

Uma espécie de pássaro considerada desaparecida há quase um século voltou a ser vista por pesquisadores no Chad. O reencontro aconteceu durante uma expedição científica no Lago Fitri e resultou no primeiro registro fotográfico conhecido da ave viva.

A espécie, chamada Calendulauda rufa, conhecida como “cotovia ferruginosa”, não era observada oficialmente desde 1931. Por causa do desaparecimento prolongado, muitos pesquisadores acreditavam que ela poderia estar extinta.

Calendulauda rufa 1 de 4

O reencontro aconteceu em fevereiro deste ano durante uma expedição conduzida pelos pesquisadores franceses Julien Birard e Pierre Defos du Rau, integrantes do projeto RESSOURCE+.

Segundo os cientistas, o objetivo inicial da viagem era estudar aves aquáticas e localizar outra espécie rara da região. Durante a observação, porém, Birard percebeu uma cotovia com aparência diferente das demais.

A equipe liderada pelo pesquisador chadiano Idriss Dapsia começou então a registrar imagens do animal para análise posterior.

Após comparação com especialistas da BirdLife International e eliminação de outras espécies semelhantes, foi confirmado que o pássaro se tratava da rara cotovia ferruginosa.

As fotografias feitas pelos pesquisadores são as primeiras imagens conhecidas da espécie viva e agora devem ajudar em futuros estudos sobre hábitos, reprodução e distribuição da ave.

Especialistas classificam casos assim como “espécies Lázaro”, termo usado para animais considerados desaparecidos ou extintos que reaparecem vivos após décadas sem registros.