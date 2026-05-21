Pássaro considerado desaparecido há quase um século reaparece e ganha primeira foto da história

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 21 de maio de 2026 às 21:46
Uma espécie de pássaro considerada desaparecida há quase um século voltou a ser vista por pesquisadores no Chad. O reencontro aconteceu durante uma expedição científica no Lago Fitri e resultou no primeiro registro fotográfico conhecido da ave viva.
A espécie, chamada Calendulauda rufa, conhecida como “cotovia ferruginosa”, não era observada oficialmente desde 1931. Por causa do desaparecimento prolongado, muitos pesquisadores acreditavam que ela poderia estar extinta.
Calendulauda rufa
O reencontro aconteceu em fevereiro deste ano durante uma expedição conduzida pelos pesquisadores franceses Julien Birard e Pierre Defos du Rau, integrantes do projeto RESSOURCE+.
Segundo os cientistas, o objetivo inicial da viagem era estudar aves aquáticas e localizar outra espécie rara da região. Durante a observação, porém, Birard percebeu uma cotovia com aparência diferente das demais.
A equipe liderada pelo pesquisador chadiano Idriss Dapsia começou então a registrar imagens do animal para análise posterior.
Após comparação com especialistas da BirdLife International e eliminação de outras espécies semelhantes, foi confirmado que o pássaro se tratava da rara cotovia ferruginosa.
As fotografias feitas pelos pesquisadores são as primeiras imagens conhecidas da espécie viva e agora devem ajudar em futuros estudos sobre hábitos, reprodução e distribuição da ave.
Especialistas classificam casos assim como “espécies Lázaro”, termo usado para animais considerados desaparecidos ou extintos que reaparecem vivos após décadas sem registros.
Segundo os pesquisadores, a raridade de estudos em algumas regiões da África e áreas de difícil acesso podem explicar por que a espécie ficou tanto tempo sem ser observada. “Nunca mais terei a sorte de encontrar uma ave tão rara”, afirmou Pierre Defos du Rau em comunicado divulgado após a descoberta.