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10 fatos sobre gêmeos que a ciência já comprovou e pouca gente conhece

De língua secreta a cães que conseguem diferenciá-los melhor que humanos, especialistas revelam curiosidades surpreendentes sobre gemelaridade

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de maio de 2026 às 20:33

As gêmeas Olsen
As gêmeas Olsen Crédito: Reprodução

Gêmeos sempre despertaram curiosidade e fascínio. A ideia de duas pessoas que compartilham o mesmo início de vida, o mesmo útero e, em alguns casos, praticamente o mesmo DNA, alimenta dúvidas e histórias há décadas. Mas muitos dos mistérios envolvendo gêmeos realmente têm explicações científicas.

Especialistas em genética e obstetrícia ouvidos pela revista Crescer revelaram fatos curiosos e pouco conhecidos sobre a gemelaridade. Veja alguns dos mais impressionantes:

Os trigêmeos foram separados ao nascer

Os trigêmeos idênticos Robert, David e Eddy nasceram em 1961 em Nova York e foram separados ao nascer por Reprodução/Three Identical Strangers
Aos 19 anos, quando foi para a universidade, Robert descobriu a existência de Eddy por Reprodução/Three Identical Strangers
David, ao ver a foto dos dois irmãos em um jornal, percebeu que ele também fazia parte daquela história por Reprodução/Three Identical Strangers
A felicidade foi abalada quando descobriram que sua separação não foi acidental por Reprodução/Three Identical Strangers
A reunião dos trigêmeos foi um fenômeno midiático na década de 1980, com aparições em programas de TV e até em um filme de Madonna por Reprodução/Three Identical Strangers
Quando os trigêmeos descobriram a verdade, a indignação foi grande. Infelizmente, o experimento deixou cicatrizes por Reprodução/Three Identical Strangers
Eles faziam parte de um experimento social secreto conduzido por um psiquiatra que tinha o objetivo de estudar a influência da genética no desenvolvimento de crianças em diferentes ambientes socioeconômicos por Reprodução/Three Identical Strangers
O caso foi transformado no documentário "Three Identical Strangers", lançado em 2018 por Reprodução/Three Identical Strangers
Bobby (à esquerda) e David lamentam que não saberão se o estudo sobre os gêmeos, selado até 2065 por Reprodução/AFP/Getty Images via BBC
Os irmãos têm lutado há anos para que os responsáveis reconheçam o trauma que causaram por Reprodução/Three Identical Strangers
A trágica história dos trigêmeos separados para um experimento psicológico por Reprodução/Three Identical Strangers
Robert Shafran (à esquerda), Eddy Galland (meio) e David Kellman (à direita) após o reencontro por Reprodução/Three Identical Strangers
David, Bobby e Eddie (na foto com seus irmãs e irmãos adotados) foram colocados em famílias de diferentes por Reprodução/Getty Images via BBC
Eddie Galland, David Kellman e Bobby Shafran (da esquerda) inauguraram um restaurante juntos em Nova York em 1987, chamado Triplets (Trigêmeos) por Reprodução/Getty Images via BBC
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Os trigêmeos idênticos Robert, David e Eddy nasceram em 1961 em Nova York e foram separados ao nascer por Reprodução/Three Identical Strangers

Gêmeos idênticos não são “100% iguais”

Os chamados gêmeos univitelinos compartilham praticamente todo o DNA porque surgem da divisão de um único óvulo fecundado. Já os bivitelinos têm apenas cerca de 50% de semelhança genética, como irmãos comuns.

Gêmeos separados podem ter gostos muito parecidos

Pesquisas com gêmeos criados em famílias diferentes mostram coincidências surpreendentes envolvendo hábitos, preferências e comportamentos. Segundo especialistas, boa parte disso pode ser explicada pela genética.

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Existe uma “língua secreta” dos gêmeos

O fenômeno chamado criptofasia é real. Alguns gêmeos desenvolvem uma espécie de linguagem própria ainda na infância e conseguem se comunicar de forma única entre si.

Gêmeos interagem ainda dentro do útero

Estudos com ultrassom em 4D mostraram que fetos gêmeos fazem movimentos direcionados um ao outro desde cerca da 14ª semana de gestação.

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Cães diferenciam gêmeos melhor que humanos

Enquanto pessoas podem confundir gêmeos idênticos facilmente, cães conseguem distingui-los usando cheiro, voz, movimentos e outros sinais sensoriais.

Impressões digitais são diferentes

Mesmo gêmeos idênticos possuem digitais únicas. Isso acontece porque fatores ambientais dentro do útero também influenciam a formação das impressões digitais.

Gêmeos idênticos podem desenvolver doenças diferentes

Apesar do DNA praticamente igual, fatores ambientais fazem com que um gêmeo possa desenvolver doenças que o outro nunca terá.

Existe um tipo raríssimo chamado gêmeo hemizigótico

Esse tipo extremamente raro acontece quando um único espermatozoide participa de um processo incomum de divisão genética, formando gêmeos que não são totalmente idênticos.

Uma pessoa pode carregar dois DNAs diferentes

O chamado quimerismo gemelar ocorre quando dois embriões se fundem no início da gestação, formando uma única pessoa com dois conjuntos genéticos diferentes no mesmo corpo.

Gravidez gemelar é mais rara do que parece

Segundo especialistas, apenas cerca de uma em cada 33 gestações resulta no nascimento de gêmeos. Além disso, parte das gestações gemelares termina naturalmente com apenas um bebê ainda no primeiro trimestre.

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