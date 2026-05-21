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10 fatos sobre gêmeos que a ciência já comprovou e pouca gente conhece

De língua secreta a cães que conseguem diferenciá-los melhor que humanos, especialistas revelam curiosidades surpreendentes sobre gemelaridade

Fernanda Varela

Publicado em 21 de maio de 2026 às 20:33

As gêmeas Olsen Crédito: Reprodução

Gêmeos sempre despertaram curiosidade e fascínio. A ideia de duas pessoas que compartilham o mesmo início de vida, o mesmo útero e, em alguns casos, praticamente o mesmo DNA, alimenta dúvidas e histórias há décadas. Mas muitos dos mistérios envolvendo gêmeos realmente têm explicações científicas.

Especialistas em genética e obstetrícia ouvidos pela revista Crescer revelaram fatos curiosos e pouco conhecidos sobre a gemelaridade. Veja alguns dos mais impressionantes:

Os trigêmeos foram separados ao nascer 1 de 14

Gêmeos idênticos não são “100% iguais”

Os chamados gêmeos univitelinos compartilham praticamente todo o DNA porque surgem da divisão de um único óvulo fecundado. Já os bivitelinos têm apenas cerca de 50% de semelhança genética, como irmãos comuns.

Gêmeos separados podem ter gostos muito parecidos

Pesquisas com gêmeos criados em famílias diferentes mostram coincidências surpreendentes envolvendo hábitos, preferências e comportamentos. Segundo especialistas, boa parte disso pode ser explicada pela genética.

Existe uma “língua secreta” dos gêmeos

O fenômeno chamado criptofasia é real. Alguns gêmeos desenvolvem uma espécie de linguagem própria ainda na infância e conseguem se comunicar de forma única entre si.

Gêmeos interagem ainda dentro do útero

Estudos com ultrassom em 4D mostraram que fetos gêmeos fazem movimentos direcionados um ao outro desde cerca da 14ª semana de gestação.

Cães diferenciam gêmeos melhor que humanos

Enquanto pessoas podem confundir gêmeos idênticos facilmente, cães conseguem distingui-los usando cheiro, voz, movimentos e outros sinais sensoriais.

Impressões digitais são diferentes

Mesmo gêmeos idênticos possuem digitais únicas. Isso acontece porque fatores ambientais dentro do útero também influenciam a formação das impressões digitais.

Gêmeos idênticos podem desenvolver doenças diferentes

Apesar do DNA praticamente igual, fatores ambientais fazem com que um gêmeo possa desenvolver doenças que o outro nunca terá.

Existe um tipo raríssimo chamado gêmeo hemizigótico

Esse tipo extremamente raro acontece quando um único espermatozoide participa de um processo incomum de divisão genética, formando gêmeos que não são totalmente idênticos.

Uma pessoa pode carregar dois DNAs diferentes

O chamado quimerismo gemelar ocorre quando dois embriões se fundem no início da gestação, formando uma única pessoa com dois conjuntos genéticos diferentes no mesmo corpo.

Gravidez gemelar é mais rara do que parece