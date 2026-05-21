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Rádio anuncia morte do Rei Charles III por engano e gera pânico no Reino Unido

Emissora acionou acidentalmente protocolo reservado para morte de monarcas e precisou pedir desculpas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de maio de 2026 às 19:39

Rei Charles III
Rei Charles III Crédito: Reprodução

O Charles III virou assunto no Reino Unido após uma rádio britânica anunciar, por engano, a morte do monarca. O episódio aconteceu nesta semana e causou comoção entre ouvintes, que acreditaram que o rei havia morrido de verdade.

Segundo o jornal The Telegraph, a Radio Caroline interrompeu a programação normal para transmitir um comunicado oficial sobre o suposto falecimento de Charles III. “Suspenderemos nossa programação normal até novo aviso, em sinal de respeito pelo falecimento de Sua Majestade o Rei Charles III”, dizia o anúncio transmitido pela emissora.

Rei Charles

Rei Charles e Rainha Camila por Divulgação
Rei Charles por Shutterstock
Rei Charles III por Reprodução
Rei Charles e Camilla Parker Bowles por Divulgação
Rei Charles e Rainha Camilla por Reprodução/Redes sociais
Rei Charles e a rainha Camilla por Divulgação
Rei Charles por Shutterstock
Lula e Janja com rei Charles III por @lula / Ian Jones
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Rei Charles e Rainha Camila por Divulgação

Logo após o comunicado, a rádio tocou a música “God Save the King” e permaneceu em silêncio por cerca de 15 minutos, o que aumentou ainda mais o desespero entre os ouvintes.

Pouco tempo depois, o gerente da emissora, Peter Moore, publicou um pedido de desculpas e explicou que tudo aconteceu por causa de uma falha no sistema de computador da rádio.

Segundo ele, foi ativado sem querer o protocolo especial que todas as emissoras britânicas mantêm preparado para a morte de um monarca reinante. “Devido a uma falha no sistema de computador em nosso estúdio principal, o procedimento para o falecimento de um monarca foi acidentalmente ativado”, explicou em comunicado.

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Nas redes sociais, ouvintes relataram susto e confusão após ouvirem o anúncio. “Corri para dentro de casa gritando que o rei tinha morrido”, escreveu um internauta. Outro afirmou que acreditou por alguns minutos que se tratava de uma notícia oficial.

Enquanto o caos acontecia na rádio, Charles III cumpria normalmente compromissos públicos ao lado da Camilla na Irlanda do Norte, onde participou de apresentações culturais e encontros com artistas locais.

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