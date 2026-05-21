APRENDA

Esse truque promete deixar sobrancelhas mais grossas sem lápis nem maquiagem pesada

Técnica simples virou queridinha de quem quer efeito natural e sobrancelhas mais arqueadas

Fernanda Varela

Publicado em 21 de maio de 2026 às 20:23

Sobrancelha Crédito: Reprodução

As sobrancelhas finas dominaram os anos 1990 e os anos 2000, mas muita gente que seguiu a tendência agora busca maneiras de recuperar aparência mais cheia e natural. E um truque simples usando apenas gel transparente para sobrancelhas voltou a viralizar no universo da beleza.

Segundo relato publicado pela Vogue, a técnica dispensa lápis escuros e pós marcados, apostando apenas no efeito do gel para levantar os fios e criar impressão instantânea de sobrancelhas mais grossas e arqueadas.

Cuidados com a sobrancelha 1 de 5

A autora da matéria contou que tentou durante anos preencher as sobrancelhas com maquiagem tradicional, mas o resultado ficava artificial. A mudança aconteceu quando passou a usar apenas gel transparente.

A equipe de maquiagem da Clarins explicou que o segredo está na direção da aplicação. “A melhor maneira de aplicar o gel é seguir a direção natural dos pelos, penteando para cima e para fora”, orientaram os maquiadores.

Segundo os especialistas, levantar os fios principalmente na parte interna das sobrancelhas ajuda a abrir o olhar e cria aparência mais desperta e natural.

Outra dica importante é pressionar levemente os fios com o dedo ou com a lateral do pincel logo após a aplicação. Isso ajuda a fixar melhor o formato e controlar brilho excessivo.

Para quem ainda prefere usar lápis ou sombra, os maquiadores recomendam aplicar primeiro uma escovinha limpa para levantar os fios, adicionar pouca cor e finalizar com gel transparente para manter o efeito mais natural.