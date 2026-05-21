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Dono de restaurante joga 45 kg de comida no lixo e vídeo viraliza: 'Estava explodindo'

Empresário explicou que produto oferecia risco para funcionários durante fritura e caso gerou debate nas redes

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de maio de 2026 às 20:08

Comida foi jogada no lixo por oferecer risco aos funcionários
Comida foi jogada no lixo por oferecer risco aos funcionários Crédito: Reprodução

Uma lanchonete de Belém viralizou nas redes sociais após o dono aparecer descartando mais de 45 quilos de massa de churros no lixo. O vídeo, publicado pelo restaurante Taca Coxinha, na Ilha de Mosqueiro, chamou atenção pela quantidade de alimento jogado fora e gerou debates sobre desperdício e segurança alimentar.

Nas imagens, o empresário Charles Wanzeler explica que a produção precisou ser descartada porque a massa apresentava problemas durante a fritura. “Essa produção inteira de churros tem estourado na fritura e ‘pipoca’ no óleo quente. Tem se tornado perigoso para nossa equipe”, afirmou no vídeo.

17 lugares para comemorar o Dia da Coxinha

Coxinha da Olilo Coxinhas e Pastéis. Tem unidades no Imbuí (Shopping das Gaivotas), na Vila Laura (Rua Doutor Genésios Salles, 38) e em Itapuã (San Felipe Center). Instagram: @olilooficial por Reprodução
Coxinha do Almacen Pepe. Nesta segunda, inclusive, há uma promoção especial de 50% de desconto na segunda unidade. Tem lojas no Horto, Pituba, Alphaville e Shopping Barra. Instagram: @almacenpepe por Leo Trindade
Coxinha da Viva Gula. Lojas nos Shoppings da Bahia, Salvador, Salvador Norte, Paralela, Bela Vista, Barra, Parque Shopping Bahia (Lauro de Freitas) e Boulevard Feira de Santana. Instagram: @avivagula por Reprodução
Coxinha da Coxinha do Gago. Lojas na Estação Acesso Norte, Rio Vermelho, Multishop da Boca do Rio, Estação Rodoviária, Center Lapa, Shopping Vila Laura, Itapuã, Pituba, Shopping Artêmia (Feira de Santana), no Outlet Premium (Estrada do Coco), Alagoinhas (Centro) e na Praia do Forte. Instagram: @coxinhadogago_ por Reprodução
Coxinha (fodue) da Tortarelli. Tem tanto a opção de fondue quanto a coxinha unitária. Lojas no Salvador Shopping, Vitória Boulevard, Shopping Barra e Praça Ana Lúcia Magalhães. Instagram: @tortarelli por Reprodução
Coxinha da Coxa Coxinha. Lojas nos shoppings Salvador, Bela Vista, Paralela, Barra, Parque Shopping (Lauro de Freitas) e Boulevard (Feira de Santana). Instagram: @coxacoxinha por Reprodução
Coxinha da Kathuca Tortas. A marca ficou famosa pelo rodízio de tortas, mas também faz salgados. Loja na Avenida Jorge Amado, 606, Imbuí. Instagram:@kathucatortas por Reprodução
Coxinha da coxinha.com. Lojas na Praça Ana Lúcia Magalhães, Shopping Villarejo Mall (Jaguaribe) e Condomínio Brisas (Avenida Paralela). Instagram: @coxinhapcom por Reprodução
Coxinha da SuperPão Master. Loja na Avenida Paulo VI, Pituba. Instagram: @superpao_master por Reprodução
Coxinha de Docices da Vovoquinha. Endereço: Travessa Abrantes, Casa 44, Stiep. Instagram: @docicesdavovoquinha por Reprodução
Coxinha de Rai Cunha Confeitaria. Loja na Rua Politeama, 3, Centro. Instagram: @raicunhaconfeitaria por Reprodução
Coxinha de A Padocaria. Loja na Rua Prof. Isaías Alves de Almeida, 364. Instagram: @apadocaria.ba por Reprodução
Coxinha Pulled Pork da Cazolla. As coxinhas da casa são diferentes, como de pulled pork (lombo cozido), camarão e pastrami. Lojas na Avenida Paulo VI, 1828, e nos shoppings Paralela e Salvador. @Instagram: @vempracazolla por Reprodução
Coxinha da Bendita Coxinha. Loja na Travessa Jardim Campinas, 79, Campinas de Pirajá. Instagram: @benditacoxinha_ssa por Reprodução
Coxinha de morango da Doce Encontro. Além da coxinha tradicional, é um dos locais que oferece coxinha de morango com brigadeiro. Lojas na Rua Virgildásio Sena, 14 (Boca do Rio) e Silver Shopping (Imbuí). Instagram: @doceencontroo_ por Reprodução
Coxinha da Brigaderia Belga.  Além da coxinha tradicional, tem sabores como camarão e siri. Rua São João Batista, 200, Santa Mônica (Feira de Santana) e Shopping Barra. Instagram: @brigaderia.belga por Reprodução
Coxinha da Doce Pão. Tem lojas na Pituba, Brotas, Matatu e Uruguai. Instagram: @delicatessendocepao por Reprodução
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Coxinha da Olilo Coxinhas e Pastéis. Tem unidades no Imbuí (Shopping das Gaivotas), na Vila Laura (Rua Doutor Genésios Salles, 38) e em Itapuã (San Felipe Center). Instagram: @olilooficial por Reprodução

A publicação ultrapassou 1 milhão de visualizações e provocou reações divididas na internet. Enquanto alguns usuários criticaram o descarte, outros defenderam a decisão por causa dos riscos aos funcionários.

Em entrevista à PEGN, Charles explicou que a intenção inicial era criar um vídeo com potencial de viralização para divulgar o restaurante, mas disse que não esperava tamanha repercussão.

Segundo o empresário, o problema estava ligado ao trigo utilizado na receita, que provocava reações no óleo quente e fazia os churros explodirem durante a fritura, aumentando o risco de queimaduras.

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Ele afirmou ainda que foram feitos testes em forno e air fryer para tentar reaproveitar a massa, mas o resultado continuou inadequado.

A Taca Coxinha foi inaugurada em 2024 e ficou conhecida na região por vender coxinhas com massas diferentes para cada sabor. O negócio foi criado por Charles Wanzeler e Caleb Siqueira após experiências profissionais na gastronomia europeia.

Segundo o empresário, o restaurante faturou cerca de R$ 800 mil no primeiro ano de funcionamento.

Após a repercussão, muitas pessoas questionaram por que a massa não foi doada. Especialistas explicam, porém, que alimentos considerados inseguros ou fora dos padrões sanitários não podem ser distribuídos.

De acordo com Adriana Lara, da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), o descarte é obrigatório quando existe risco sanitário ou de segurança alimentar.

A especialista também destacou que restaurantes devem seguir normas da Anvisa para descarte correto e prevenção de riscos nas cozinhas.

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