SAIBA QUEM SÃO

Quem são as modelos apontadas como pivô do término de Virginia e Vini Jr.

Influenciadoras compartilharam registros em Madri, na Espanha

Felipe Sena

Publicado em 21 de maio de 2026 às 20:47

Influenciadoras teriam sido pagas por jogador para irem até Madri Crédito: Reprodução | Instagram

Virginia e Vini Jr. estão no centro de mais uma polêmica após o término do relacionamento anunciado pela influenciadora nesta sexta-feira (15) através das redes sociais.

Começaram a circular especulações nas redes sociais motivos que poderiam ter levado ao fim do relacionamento, e o portal LeoDias divulgou a informação de que Vini Jr., ainda namorando com Virginia teria custeado a viagem de duas modelos brasileiras chamadas nas redes sociais de garotas de programa até Madri para um encontro.

Virginia Fonseca e Vini Jr. 1 de 35

A situação teria provocado o fim do relacionamento do atleta, após a então namorada do jogador ter descoberto a presença das mulheres no mesmo restaurante que eles foram após a partida do Real Madrid, realizada no estádio Santiago Bernabéu, nesta quinta-feira (14).

As mulheres são Bruna Pinheiro e Jéssica de Paula, de Piracicaba, interior de São Paulo. Nas redes sociais, as duas chegaram a publicar mensagens interpretadas por seguidores como indiretas sobre a polêmica, de acordo com a coluna Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles.

Bruna Pinheiro foi eleita Miss Catar Copa do Mundo, segundo biografia de perfil no Instagram. Na rede social com mais de 40 mil seguidores, compartilha sua rotina e conteúdos relacionados a viagens.

Bruna Pinheiro 1 de 4

Já Jéssica de Paula acumula mais de 100 mil seguidores no Instagram, e tem perfil parecido com o de Bruna Pinheiro, com várias fotos que exibem looks do dia a dia e viagens.