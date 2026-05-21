BATALHA PELA VIDA

Esposa de Claudia Rodrigues relata momentos em que atriz quase morreu e emociona web

Adriane Bonato relembrou internações, parada cardíaca e anos de isolamento ao falar da luta de Claudia Rodrigues contra a esclerose múltipla

Heider Sacramento

Publicado em 21 de maio de 2026 às 21:35

Esposa de Claudia Rodrigues revelou momentos em que atriz precisou ser reanimada durante tratamento Crédito: Reprodução

A longa batalha de Claudia Rodrigues contra a esclerose múltipla voltou a emocionar as redes sociais nesta quinta-feira (21). Em um desabafo carregado de emoção, Adriane Bonato, esposa da atriz e humorista, revelou detalhes dramáticos dos últimos anos ao lado da eterna Marinete, personagem marcante de A Diarista.

Segundo Adriane, Claudia esteve muito perto da morte em diferentes momentos da doença e precisou ser reanimada após sofrer três paradas cardíacas ao longo do tratamento.

O relato foi publicado nas redes sociais como uma mensagem de apoio à viúva do policial Felipe Marques Monteiro, que morreu após passar mais de um ano internado em estado grave. Ao comentar o sofrimento da família, Adriane afirmou que reviveu experiências dolorosas enfrentadas ao lado da atriz.

Claudia Rodrigues e a esposa 1 de 3

A empresária contou que acompanha Claudia em uma verdadeira rotina de batalha há mais de uma década e relembrou momentos críticos vividos dentro de hospitais e UTIs.

Entre os episódios mais delicados citados por Adriane está um acidente doméstico que deixou Claudia Rodrigues internada com traumatismo craniano. Segundo ela, a atriz chegou a permanecer em coma induzido e passou dias em estado grave, ligada a aparelhos.

Outro período descrito como extremamente difícil aconteceu após o transplante de células-tronco realizado em 2015, procedimento feito na tentativa de conter o avanço da esclerose múltipla. Durante a recuperação, as duas viveram praticamente isoladas por cerca de dois anos.

Adriane relatou que a rotina se transformou em um período de medo constante, cercado por restrições médicas, cuidados intensivos e insegurança sobre o futuro da humorista.

Longe da televisão desde 2014 por causa do agravamento da doença, Claudia Rodrigues segue vivendo atualmente em Curitiba, onde realiza tratamentos fisioterapêuticos e acompanhamento especializado em reabilitação neurológica.

Mesmo enfrentando limitações motoras provocadas pela esclerose múltipla, a atriz surpreendeu recentemente ao aparecer de pé durante uma premiação no Rio de Janeiro. A presença da humorista emocionou colegas e fãs, que passaram a enxergá-la como símbolo de resistência e superação.