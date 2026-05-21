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Bruno Gagliasso detona atitude de ator de ‘Avenida Brasil’, rompe relação e expõe preconceito que viveu nas novelas

Ator criticou curso criado por Juliano Cazarré sobre masculinidade, disse não manter diálogo com o colega e revelou por que rejeitou papéis de galã na TV

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 21 de maio de 2026 às 20:14

Bruno Gagliasso rompe com ator da Globo após polêmica sobre masculinidade.
Bruno Gagliasso rompe com ator da Globo após polêmica sobre masculinidade. Crédito: Reprodução/YouTube

Bruno Gagliasso voltou a movimentar as redes sociais após fazer críticas diretas a Juliano Cazarré durante entrevista ao videocast Conversa Vai, Conversa Vem, do jornal O Globo. Sem esconder o incômodo, o ator classificou como “triste, feio e vergonhoso” o curso criado pelo colega de profissão voltado para discutir masculinidade e comportamento masculino.

A declaração rapidamente ganhou repercussão por expor o rompimento entre os dois atores, que já trabalharam juntos na TV Globo. Segundo Bruno, não existe mais espaço para diálogo após as falas e posicionamentos de Cazarré.

“É triste, feio e vergonhoso. E ficou mais grave porque começou a mentir agora. A gente não pode dar palco para um cara que está falando que as mulheres matam mais do que os homens. E ainda ganha dinheiro com isso”, afirmou.

Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso e família

Giovanna e Titi em Caraíva por Reprodução
Bruno Gagliasso e Titi por Reprodução
Bruno Gagliasso, Bless, Titi, Giovanna Ewbank e Zyan por Reprodução / Redes Sociais
Renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso por Reprodução / Instagram
Renovação de votos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso por Reprodução / Instagram
Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso vão renovar os votos por Reprodução
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por Reprodução/Instagram
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por Reprodução/Instagram
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por Reprodução/Instagram
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por Reprodução/Instagram
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por Reprodução/Instagram
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por Reprodução/Instagram
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por Reprodução/Instagram
Títi mudou de visual por Reprodução | Instagram
Títi mudou de visual por Reprodução | Instagram
Giovanna Ewbank e Títi por Reprodução | Instagram
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Giovanna e Titi em Caraíva por Reprodução

Na sequência, o artista deixou claro que não pretende manter qualquer aproximação com o ator de Avenida Brasil. “Eu não consigo, não tenho diálogo. Não vou conversar com uma pessoa que faz curso para dizer o que é ser homem”, disparou.

Durante a entrevista, Bruno Gagliasso também refletiu sobre o momento atual da sociedade e afirmou enxergar uma reação conservadora diante das transformações sociais dos últimos anos.

“Acho que estamos passando por uma evolução e, consequentemente, vem essa onda contrária, que é um alerta. Penso que quem está, de fato, se preocupando em ser homem e dar exemplo deve fazer o oposto do que estão fazendo”, declarou.

Além da polêmica envolvendo Juliano Cazarré, Bruno também falou sobre os bastidores da carreira e revelou que recusou diversos protagonistas de novelas ao longo dos anos por não querer ficar preso ao estereótipo de galã.

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por Reprodução/Instagram
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por Reprodução/Instagram
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por Reprodução/Instagram
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por Reprodução/Instagram
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por Reprodução/Instagram
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por Reprodução/Instagram
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por Reprodução/Instagram
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por Reprodução/Instagram
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por Reprodução/Instagram
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por Reprodução/Instagram
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por Reprodução/Instagram
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por Reprodução/Instagram
Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por Reprodução/Instagram
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Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank por Reprodução/Instagram

O ator contou que passou a rejeitar papéis centrais depois de perceber um preconceito dentro da própria televisão relacionado à aparência física e ao tipo de personagem que recebia.

“Eu perdi muito protagonista de novela das oito porque eu falava: ‘Não, porque eu não quero fazer’... Não quero fazer o galã. Não quero, prefiro fazer o papel menor”, revelou.

Desde sua última novela, O Sétimo Guardião, exibida em 2018, Bruno Gagliasso passou a direcionar a carreira para produções de cinema e streaming. Segundo ele, a mudança aconteceu pela vontade de interpretar personagens mais complexos e emocionalmente densos.

Ainda em 2026, o ator estreia nos cinemas com o filme Por Um Fio, inspirado no livro de Drauzio Varella. Na trama, ele interpreta o irmão do médico, que enfrenta um câncer terminal.

“É uma história de amor entre dois irmãos que mostra a fragilidade da vida. Esse filme mexeu muito comigo. Porque tive grandes amigos que perdi por conta do câncer”, contou.

Casado há 15 anos com Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso também vem dividindo a rotina entre projetos audiovisuais, campanhas publicitárias e a vida em família ao lado dos três filhos.

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