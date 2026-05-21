POLÊMICA

Bruno Gagliasso detona atitude de ator de ‘Avenida Brasil’, rompe relação e expõe preconceito que viveu nas novelas

Ator criticou curso criado por Juliano Cazarré sobre masculinidade, disse não manter diálogo com o colega e revelou por que rejeitou papéis de galã na TV

Heider Sacramento

Publicado em 21 de maio de 2026 às 20:14

Bruno Gagliasso rompe com ator da Globo após polêmica sobre masculinidade. Crédito: Reprodução/YouTube

Bruno Gagliasso voltou a movimentar as redes sociais após fazer críticas diretas a Juliano Cazarré durante entrevista ao videocast Conversa Vai, Conversa Vem, do jornal O Globo. Sem esconder o incômodo, o ator classificou como “triste, feio e vergonhoso” o curso criado pelo colega de profissão voltado para discutir masculinidade e comportamento masculino.

A declaração rapidamente ganhou repercussão por expor o rompimento entre os dois atores, que já trabalharam juntos na TV Globo. Segundo Bruno, não existe mais espaço para diálogo após as falas e posicionamentos de Cazarré.

“É triste, feio e vergonhoso. E ficou mais grave porque começou a mentir agora. A gente não pode dar palco para um cara que está falando que as mulheres matam mais do que os homens. E ainda ganha dinheiro com isso”, afirmou.

Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso e família 1 de 16

Na sequência, o artista deixou claro que não pretende manter qualquer aproximação com o ator de Avenida Brasil. “Eu não consigo, não tenho diálogo. Não vou conversar com uma pessoa que faz curso para dizer o que é ser homem”, disparou.

Durante a entrevista, Bruno Gagliasso também refletiu sobre o momento atual da sociedade e afirmou enxergar uma reação conservadora diante das transformações sociais dos últimos anos.

“Acho que estamos passando por uma evolução e, consequentemente, vem essa onda contrária, que é um alerta. Penso que quem está, de fato, se preocupando em ser homem e dar exemplo deve fazer o oposto do que estão fazendo”, declarou.

Além da polêmica envolvendo Juliano Cazarré, Bruno também falou sobre os bastidores da carreira e revelou que recusou diversos protagonistas de novelas ao longo dos anos por não querer ficar preso ao estereótipo de galã.

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank 1 de 13

O ator contou que passou a rejeitar papéis centrais depois de perceber um preconceito dentro da própria televisão relacionado à aparência física e ao tipo de personagem que recebia.

“Eu perdi muito protagonista de novela das oito porque eu falava: ‘Não, porque eu não quero fazer’... Não quero fazer o galã. Não quero, prefiro fazer o papel menor”, revelou.

Desde sua última novela, O Sétimo Guardião, exibida em 2018, Bruno Gagliasso passou a direcionar a carreira para produções de cinema e streaming. Segundo ele, a mudança aconteceu pela vontade de interpretar personagens mais complexos e emocionalmente densos.

Ainda em 2026, o ator estreia nos cinemas com o filme Por Um Fio, inspirado no livro de Drauzio Varella. Na trama, ele interpreta o irmão do médico, que enfrenta um câncer terminal.

“É uma história de amor entre dois irmãos que mostra a fragilidade da vida. Esse filme mexeu muito comigo. Porque tive grandes amigos que perdi por conta do câncer”, contou.