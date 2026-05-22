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João Augusto Liberato mostra herança secreta de Gugu: 'O favorito do meu pai'

João Augusto Liberato compartilhou fotos inéditas do carro que era do pai

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de maio de 2026 às 12:25

João e o pai, Gugu
João e o pai, Gugu Crédito: Reprodução

Rompendo a discrição da família, o primogênito do comunicador Gugu Liberato, João Augusto Liberato, resolveu abrir a garagem do pai e mostrar uma de suas maiores paixões. Aos 24 anos, o jovem surpreendeu os internautas ao posar orgulhoso ao lado de um imponente Lincoln Navigator do ano 2000, na cor cinza. O automóvel, uma verdadeira raridade, foi apontado pelo herdeiro como o grande xodó da coleção particular do pai.

"Lincoln Navigator 2000, o carro favorito do meu pai. Mais 4 anos vem a placa preta", celebrou João Augusto em suas redes sociais, fazendo referência à tradicional identificação brasileira concedida apenas a veículos antigos.

João Augusto abre garagem de Gugu e exibe carro raro

João Augusto abre garagem de Gugu e exibe carro raro dos anos 2000 por Reprodução/Instagram
João Augusto abre garagem de Gugu e exibe carro raro dos anos 2000 por Reprodução/Instagram
João Augusto abre garagem de Gugu e exibe carro raro dos anos 2000 por Reprodução/Instagram
João Augusto abre garagem de Gugu e exibe carro raro dos anos 2000 por Reprodução/Instagram
João Augusto abre garagem de Gugu e exibe carro raro dos anos 2000 por Reprodução/Instagram
João e o pai, Gugu por Reprodução
Cariúcha e filho de Gugu são flagrados aos beijos por Reprodução/Instagram
Gugu por Reprodução
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João Augusto abre garagem de Gugu e exibe carro raro dos anos 2000 por Reprodução/Instagram

As imagens reveladas pelo jovem impressionaram os apaixonados por motores devido ao estado de conservação impecável da relíquia. Mesmo após mais de duas décadas de fabricação, o SUV de grande porte ostenta bancos de couro totalmente preservados, acabamento interno intacto e uma pintura externa reluzente, provando que a família mantém um zelo rigoroso com a herança deixada pelo animador.

Importado de forma independente para o Brasil, o Lincoln Navigator 2000 vem equipado com um motor monstruoso de 5.4 V8 com 300 cavalos de potência e câmbio automático. O modelo, que acomoda confortavelmente até oito passageiros, é conhecido pelo luxo extremo e pelo altíssimo consumo de combustível.

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Mercadologicamente, o carro é considerado uma joia de colecionador. Enquanto nos Estados Unidos o preço de revenda é mais modesto, no Brasil a exclusividade faz o modelo oscilar facilmente entre R$ 60 mil e R$ 110 mil, a depender do estado de conservação.

Gugu Liberato faleceu em novembro de 2019, aos 60 anos, após sofrer um grave acidente doméstico em sua residência em Orlando, nos Estados Unidos. Além de João Augusto, o apresentador também deixou as filhas gêmeas Marina e Sofia, de 22 anos, todos frutos de sua união com a médica Rose Miriam di Matteo. 

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Tags:

Gugu Carro João Augusto Liberato Gugu Liberato Automóvel

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