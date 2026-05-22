RELÍQUIA

João Augusto Liberato mostra herança secreta de Gugu: 'O favorito do meu pai'

João Augusto Liberato compartilhou fotos inéditas do carro que era do pai

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de maio de 2026 às 12:25

João e o pai, Gugu Crédito: Reprodução

Rompendo a discrição da família, o primogênito do comunicador Gugu Liberato, João Augusto Liberato, resolveu abrir a garagem do pai e mostrar uma de suas maiores paixões. Aos 24 anos, o jovem surpreendeu os internautas ao posar orgulhoso ao lado de um imponente Lincoln Navigator do ano 2000, na cor cinza. O automóvel, uma verdadeira raridade, foi apontado pelo herdeiro como o grande xodó da coleção particular do pai.

"Lincoln Navigator 2000, o carro favorito do meu pai. Mais 4 anos vem a placa preta", celebrou João Augusto em suas redes sociais, fazendo referência à tradicional identificação brasileira concedida apenas a veículos antigos.

João Augusto abre garagem de Gugu e exibe carro raro 1 de 8

As imagens reveladas pelo jovem impressionaram os apaixonados por motores devido ao estado de conservação impecável da relíquia. Mesmo após mais de duas décadas de fabricação, o SUV de grande porte ostenta bancos de couro totalmente preservados, acabamento interno intacto e uma pintura externa reluzente, provando que a família mantém um zelo rigoroso com a herança deixada pelo animador.

Importado de forma independente para o Brasil, o Lincoln Navigator 2000 vem equipado com um motor monstruoso de 5.4 V8 com 300 cavalos de potência e câmbio automático. O modelo, que acomoda confortavelmente até oito passageiros, é conhecido pelo luxo extremo e pelo altíssimo consumo de combustível.

Mercadologicamente, o carro é considerado uma joia de colecionador. Enquanto nos Estados Unidos o preço de revenda é mais modesto, no Brasil a exclusividade faz o modelo oscilar facilmente entre R$ 60 mil e R$ 110 mil, a depender do estado de conservação.