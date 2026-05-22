NOVELA DAS 6

Falso padre: Carrapato gera desconfiança com disfarce em 'A Nobreza do Amor' desta sexta (22)

Confira o resumo da trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de maio de 2026 às 08:00

A Nobreza do Amor: Carrapato, irmão gêmeo de Viriato Crédito: Reprodução/TV Globo

No capítulo desta sexta-feira (22), em 'A Nobreza do Amor', escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., o capanga Malungo dá sua palavra ao Rei Jendal de que não voltará de mãos vazias e jura que trará a herdeira de Batanga de volta ao reino, custe o que custar. Alheia ao perigo que cruza o oceano, a princesa coloca o namorado contra a parede e o questiona se ele teria coragem de lutar ao seu lado para salvar sua terra natal.

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Enquanto o romance corre risco de vida, a delegacia de Barro Preto vai virar um verdadeiro cenário de caos. Mirinho, Casemiro e Diógenes finalmente engolem o orgulho e prestam queixa formal ao delegado Fortunato contra Fabrício. O golpista, que fugiu com toda a dinheirama do investimento bem no meio da festa de noivado, deixou o jovem vilão sem eira nem beira e com uma dívida para pagar.

Carrapato segue firme em seu plano audacioso de se disfarçar de padre, usando a batina de Viriato para enganar Belmira. O comportamento do "falso religioso" começa a levantar sérias suspeitas entre os moradores, que estranham suas atitudes sem nem imaginar a farsa.

Em Batanga, Pascoal mostra a que veio no novo cargo e flagra uma reunião secreta organizada por Dumi, colocando a vida dos aliados de Omar em risco.

