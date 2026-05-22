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Fábio Porchat admite possibilidade de deixar a Globo e avisa: ‘Se começar a ficar ruim, vou embora’

Humorista afirmou que não tem apego aos projetos e disse que entende que programas também têm limite

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de maio de 2026 às 14:15

Fábio Porchat
Fábio Porchat Crédito: Reprodução/Record

Fábio Porchat abriu o coração ao falar sobre o futuro na TV Globo e admitiu que pode deixar a televisão quando sentir que seus projetos não fazem mais sentido.

Em entrevista ao jornal O Globo, o apresentador comentou o sucesso da oitava temporada do programa Que História é Essa, Porchat? e revelou que sempre se questiona se a atração ainda continua funcionando.

Fábio Porchat

Fábio Porchat por Reprodução/Record
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Fábio Porchat por Reprodução/Record

Segundo Porchat, ele iniciou a nova temporada desconfiado sobre o interesse do público e chegou a pensar se ainda existiam histórias relevantes para contar.

Apesar das dúvidas, o humorista afirmou que ficou satisfeito com o resultado atual do programa e destacou que a atração continua atraindo convidados inéditos e mantendo boa repercussão no Globoplay.

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Mesmo assim, ele deixou claro que não possui apego aos projetos e que prefere encerrar ciclos antes que eles percam força. “Se, na minha cabeça, começou a ficar ruim, vou embora”, declarou.

Porchat também comentou que entende que todo programa possui um limite natural e afirmou acreditar que, em algum momento, a atração inevitavelmente chegará ao fim.

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Além do “Que História é Essa, Porchat?”, o apresentador terá um ano movimentado na Globo. A partir de junho, ele também vai dividir o comando da Copa do Mundo 2026 na “Central da Copa” ao lado de Tadeu Schmidt.

Durante a entrevista, o humorista ainda falou sobre a recente polêmica envolvendo a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, após parlamentares aprovarem um projeto para torná-lo “persona non grata”. Porchat afirmou que preferiu responder à situação com humor e ironizou o caso em um vídeo publicado nas redes sociais. Segundo ele, fazer humor acaba sendo uma maneira mais eficiente de se posicionar politicamente do que simplesmente emitir opiniões diretas na internet.

O apresentador disse ainda que recebeu apoio de muitas pessoas após a repercussão do caso e afirmou que até quem não gosta dele considerou exagerada a atitude dos deputados.

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