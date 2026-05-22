FELIZ NO SIMPLES

Como é o sítio de Maitê Proença, que adotou vida no campo após vender imóvel milionário com vista para o mar de Copacabana

Atriz trocou imóvel de luxo com vista para o mar por rotina em sítio na Região Serrana do Rio

Fernanda Varela

Publicado em 22 de maio de 2026 às 12:19

Maitê Proença Crédito: Reprodução

A atriz Maitê Proença surpreendeu seguidores nesta quinta-feira (21) ao mostrar detalhes da nova rotina longe da cidade grande. Aos 68 anos, ela publicou um vídeo nas redes sociais exibindo a vida no campo após vender o apartamento de luxo onde morava em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro.

Na gravação, Maitê aparece caminhando pelo sítio localizado na Região Serrana do estado enquanto mostra a chuva, o córrego da propriedade e o galinheiro. “Olha, tá chovendo, mas eu quero mostrar pra vocês como é que fica a minha atual vida no campo nessas circunstâncias”, disse a atriz.

Sítio de Maitê Proença 1 de 11

Durante o vídeo, ela ainda mostra as galinhas e comenta sobre os animais enfrentando o frio. A artista também revelou que mantém outros bichos no local, incluindo porquinhos-da-índia.

A mudança faz parte de um desejo antigo da atriz de levar uma vida mais tranquila e próxima da natureza. Em 2024, Maitê colocou à venda o apartamento de aproximadamente 300 m² localizado no tradicional Edifício Chopin, em Copacabana, com vista para o mar.

Na época, o imóvel foi anunciado por cerca de R$ 4,9 milhões, mas acabou vendido posteriormente por aproximadamente R$ 4,3 milhões.