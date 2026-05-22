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Como é o sítio de Maitê Proença, que adotou vida no campo após vender imóvel milionário com vista para o mar de Copacabana

Atriz trocou imóvel de luxo com vista para o mar por rotina em sítio na Região Serrana do Rio

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de maio de 2026 às 12:19

Maitê Proença
Maitê Proença Crédito: Reprodução

A atriz Maitê Proença surpreendeu seguidores nesta quinta-feira (21) ao mostrar detalhes da nova rotina longe da cidade grande. Aos 68 anos, ela publicou um vídeo nas redes sociais exibindo a vida no campo após vender o apartamento de luxo onde morava em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro.

Na gravação, Maitê aparece caminhando pelo sítio localizado na Região Serrana do estado enquanto mostra a chuva, o córrego da propriedade e o galinheiro. “Olha, tá chovendo, mas eu quero mostrar pra vocês como é que fica a minha atual vida no campo nessas circunstâncias”, disse a atriz.

Sítio de Maitê Proença

Casa de campo de Maitê Proença por Reprodução
Casa de campo de Maitê Proença por Reprodução
Casa de campo de Maitê Proença por Reprodução
Casa de campo de Maitê Proença por Reprodução
Casa de campo de Maitê Proença por Reprodução
Casa de campo de Maitê Proença por Reprodução
Casa de campo de Maitê Proença por Reprodução
Casa de campo de Maitê Proença por Reprodução
Casa de campo de Maitê Proença por Reprodução
Casa de campo de Maitê Proença por Reprodução
Maitê Proença por Reprodução
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Casa de campo de Maitê Proença por Reprodução

Durante o vídeo, ela ainda mostra as galinhas e comenta sobre os animais enfrentando o frio. A artista também revelou que mantém outros bichos no local, incluindo porquinhos-da-índia.

A mudança faz parte de um desejo antigo da atriz de levar uma vida mais tranquila e próxima da natureza. Em 2024, Maitê colocou à venda o apartamento de aproximadamente 300 m² localizado no tradicional Edifício Chopin, em Copacabana, com vista para o mar.

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Na época, o imóvel foi anunciado por cerca de R$ 4,9 milhões, mas acabou vendido posteriormente por aproximadamente R$ 4,3 milhões.

Ao comentar a decisão de deixar o apartamento, Maitê afirmou que buscava uma rotina mais simples e conectada ao campo. “Quero investir numa terra com galinhas, água limpa e horta para minhas netas viverem uma vida mais pé no chão”, contou anteriormente nas redes sociais.

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