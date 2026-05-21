Piscina gigante e compra 'no escuro': conheça a mansão de luxo de Deolane no litoral paulista

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Fernanda Varela
Publicado em 21 de maio de 2026 às 15:54
A mansão de luxo de Deolane Bezerra na Riviera de São Lourenço, no litoral de São Paulo, voltou a chamar atenção nas redes sociais após a prisão da influenciadora nesta quinta-feira (21). O imóvel, considerado um dos “xodós” da advogada, ficou conhecido por detalhes extravagantes, como a piscina que contorna boa parte da estrutura da casa e o fato curioso de ter sido comprado apenas por fotografias.
A residência foi exibida por Deolane em 2024 durante participação no programa Hora do Faro, da Record. Na época, ela apresentou o imóvel recém-adquirido e falou sobre as polêmicas envolvendo seu nome.
Mansão de Deolane Bezerra
Segundo a própria influenciadora, a compra aconteceu antes mesmo de visitar pessoalmente a propriedade. “Comprei por foto. Depois que eu disse ‘comprei’, vim aqui de noite para ver, porque vai que na foto eles aumentam os espaços”, contou durante o programa.
Apesar da desconfiança inicial, Deolane afirmou que a casa correspondia exatamente ao que havia visto nas imagens.
O imóvel chama atenção pelo projeto moderno e pelos acabamentos sofisticados. A entrada principal possui uma grande porta de madeira e acabamento em mármore. Na área externa, dois murais decorativos se destacam, um formado por plantas vivas e outro com desenho artístico.
A área de lazer também virou assunto entre os seguidores da influenciadora. A piscina contorna grande parte da mansão e se integra ao restante da estrutura da casa. A fachada ainda possui espaço para estacionamento de dois carros.
A prisão de Deolane aconteceu em outra residência da influenciadora, localizada em Alphaville, condomínio de luxo na região de Barueri, na Grande São Paulo. Segundo informações divulgadas nesta quinta-feira (21), ela é investigada por suposta ligação com organização criminosa e lavagem de dinheiro.