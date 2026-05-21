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Piscina gigante e compra 'no escuro': conheça a mansão de luxo de Deolane no litoral paulista

Influenciadora mostrou imóvel de luxo no litoral paulista antes de ser presa nesta quinta-feira (21) em investigação sobre lavagem de dinheiro

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de maio de 2026 às 15:54

Deolane Bezerra
Deolane Bezerra Crédito: Reprodução

A mansão de luxo de Deolane Bezerra na Riviera de São Lourenço, no litoral de São Paulo, voltou a chamar atenção nas redes sociais após a prisão da influenciadora nesta quinta-feira (21). O imóvel, considerado um dos “xodós” da advogada, ficou conhecido por detalhes extravagantes, como a piscina que contorna boa parte da estrutura da casa e o fato curioso de ter sido comprado apenas por fotografias.

A residência foi exibida por Deolane em 2024 durante participação no programa Hora do Faro, da Record. Na época, ela apresentou o imóvel recém-adquirido e falou sobre as polêmicas envolvendo seu nome.

Mansão de Deolane Bezerra

Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Bezerra por Reprodução
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Mansão de Deolane Bezerra por Reprodução

Segundo a própria influenciadora, a compra aconteceu antes mesmo de visitar pessoalmente a propriedade. “Comprei por foto. Depois que eu disse ‘comprei’, vim aqui de noite para ver, porque vai que na foto eles aumentam os espaços”, contou durante o programa.

Apesar da desconfiança inicial, Deolane afirmou que a casa correspondia exatamente ao que havia visto nas imagens.

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O imóvel chama atenção pelo projeto moderno e pelos acabamentos sofisticados. A entrada principal possui uma grande porta de madeira e acabamento em mármore. Na área externa, dois murais decorativos se destacam, um formado por plantas vivas e outro com desenho artístico.

A área de lazer também virou assunto entre os seguidores da influenciadora. A piscina contorna grande parte da mansão e se integra ao restante da estrutura da casa. A fachada ainda possui espaço para estacionamento de dois carros.

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A prisão de Deolane aconteceu em outra residência da influenciadora, localizada em Alphaville, condomínio de luxo na região de Barueri, na Grande São Paulo. Segundo informações divulgadas nesta quinta-feira (21), ela é investigada por suposta ligação com organização criminosa e lavagem de dinheiro.

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