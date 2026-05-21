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Atriz de Vai na Fé, Priscila Sztejnman lamenta morte da mãe: 'Pior momento da minha vida'

Vitória Sztejnman, que era artista visual, faleceu no último dia 7 de maio, vítima de um câncer de mama

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 21 de maio de 2026 às 15:53

Priscila Sztejnman lamenta o falecimento da mãe
Priscila Sztejnman lamenta o falecimento da mãe Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz Priscila Sztejnman, conhecida por atuar em novelas como “Vai na Fé” (2023) e “Caminho das Índias” (2009), fez um desabafo nesta quinta-feira (21) após o falecimento de sua mãe, a artista visual Vitória Sztejnman.

Nas redes sociais, ela publicou um registro discreto no hospital, no qual aparecem apenas as mãos de ambas dadas. Na legenda da publicação, Priscila prestou uma homenagem e relatou como foram os últimos dias ao lado da ceramista, que faleceu no último dia 7 de maio, vítima de um câncer de mama, após duas semanas de internação.

"O choro pela sua partida se espalha em mim, assim como a sua alma que se expande através de mim. Você transcendeu, mãe. Foram 67 dias de muita luta durante a sua repentina internação. O câncer de mama adormecido, despertou 15 anos depois de um jeito avassalador e te ver sofrer foi das piores dores que já passei. Até descobrir a dor de perder você”, deu início, relembrando o período hospitalar.

"Em seus últimos momentos, você nos convidou a nos despedirmos em cada sútil oportunidade. Você me convocou a acompanhar intimamente cada último momento seu aqui. Eu não larguei da sua mão e nem você da minha. Você conseguiu me fazer achar sentido e beleza até no pior momento da minha vida, mãe. Eu chorei todos os dias te olhando nos olhos, depois te vendo de olhos fechados e agora choro te imaginando em diversos rostos que vejo no horizonte", continuou a artista.

Priscila Sztejnman

Priscila Sztejnman por Reprodução/Instagram
Priscila Sztejnman no hospital com a mãe, Vitória Sztejnman por Reprodução/Instagram
Priscila Sztejnman por Reprodução/Instagram
Priscila Sztejnman por Reprodução/Instagram
Priscila Sztejnman com filha, Rosa por Reprodução/Instagram
Priscila Sztejnman por Reprodução/Instagram
Priscila Sztejnman por Reprodução/Instagram
Priscila Sztejnman por Reprodução/Instagram
Priscila Sztejnman por Reprodução/Instagram
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Priscila Sztejnman por Reprodução/Instagram

A atriz também reforçou que a presença e os ensinamentos da mãe sempre a acompanharão.

"Você descansou depois de lutar incansavelmente por cada segundo de vida. Você é uma guerreira, um exemplo de mulher, mãe, esposa, artista. Sou eternamente agradecida pela mãe maravilhosa que você foi, é e será através de seus filhos e netos. Você se foi sorrindo e a sua paz é o meu consolo. Obrigada, Vitoriosa. Eu te amo profundamente e prometo honrar o seu legado por toda a minha vida”, completou a declaração.

Nos comentários da publicação, Sztejnman recebeu o apoio de fãs e de colegas de profissão. A atriz Larissa Maciel escreveu: “Um abraço apertado, Pri… Senti essa dor dia 28 de março, com a partida do meu pai também por um câncer… Sei bem os passos dessa caminhada. Um abraço apertado, querida…”.

Já Vannessa Gerbelli deixou uma mensagem de carinho para a colega: "Eu sinto muito, Pri… Um abraço apertado", declarou.

Seus parceiros de elenco em “Vai na Fé” também prestaram condolências. "Meus sentimentos, amiga", comentou Caio Manhente. "Todo o meu amor para você", disse Regiane Alves, com quem Priscila fez par romântico na trama das sete.

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