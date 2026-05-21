REFLEXÃO

Frase do dia do Estoicismo: 'A melhor vingança é não se tornar aquilo que te feriu' - a reflexão de Marco Aurélio sobre traição e caráter

O pensamento do imperador romano continua sendo compartilhado ao falar sobre decepção, mágoa e a dificuldade de não endurecer emocionalmente após ser machucado

Fernanda Varela

Publicado em 21 de maio de 2026 às 11:00

Marco Aurélio Crédito: Reprodução

Poucas coisas mudam tanto alguém quanto uma decepção. Traições, mentiras e relações desgastantes costumam deixar a sensação de que confiar nas pessoas foi um erro. A reflexão atribuída a Marco Aurélio atravessou séculos justamente porque fala sobre uma escolha difícil: não permitir que a dor transforme completamente o próprio caráter.

Um dos principais nomes do estoicismo, Marco Aurélio defendia que o comportamento dos outros não deveria definir quem alguém escolhe ser. Para o filósofo romano, manter integridade emocional diante da injustiça fazia parte da verdadeira força.

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A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por relações frágeis, desconfiança e medo constante de se decepcionar novamente. Em muitos casos, depois de serem machucadas, as pessoas passam a agir com frieza, afastamento emocional ou necessidade permanente de defesa.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Gente que deixa de confiar completamente após uma traição, passa a tratar os outros da mesma forma que foi tratada ou transforma sofrimento em raiva contínua.

O pensamento estoico não propõe ignorar a dor ou aceitar qualquer comportamento sem limites. A ideia central está mais ligada à capacidade de não permitir que experiências ruins destruam valores pessoais importantes.

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa à dificuldade humana de separar autoproteção emocional de endurecimento afetivo permanente.