Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Frase do dia do Estoicismo: 'A melhor vingança é não se tornar aquilo que te feriu' - a reflexão de Marco Aurélio sobre traição e caráter

O pensamento do imperador romano continua sendo compartilhado ao falar sobre decepção, mágoa e a dificuldade de não endurecer emocionalmente após ser machucado

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de maio de 2026 às 11:00

Marco Aurélio
Marco Aurélio Crédito: Reprodução

Poucas coisas mudam tanto alguém quanto uma decepção. Traições, mentiras e relações desgastantes costumam deixar a sensação de que confiar nas pessoas foi um erro. A reflexão atribuída a Marco Aurélio atravessou séculos justamente porque fala sobre uma escolha difícil: não permitir que a dor transforme completamente o próprio caráter.

Um dos principais nomes do estoicismo, Marco Aurélio defendia que o comportamento dos outros não deveria definir quem alguém escolhe ser. Para o filósofo romano, manter integridade emocional diante da injustiça fazia parte da verdadeira força.

Marco Aurélio

Marco Aurélio por Reprodução
Marco Aurélio por Reprodução
Marco Aurélio por Reprodução
Marco Aurélio por Reprodução
Marco Aurélio por Reprodução
1 de 5
Marco Aurélio por Reprodução

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por relações frágeis, desconfiança e medo constante de se decepcionar novamente. Em muitos casos, depois de serem machucadas, as pessoas passam a agir com frieza, afastamento emocional ou necessidade permanente de defesa.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Gente que deixa de confiar completamente após uma traição, passa a tratar os outros da mesma forma que foi tratada ou transforma sofrimento em raiva contínua.

O pensamento estoico não propõe ignorar a dor ou aceitar qualquer comportamento sem limites. A ideia central está mais ligada à capacidade de não permitir que experiências ruins destruam valores pessoais importantes.

Leia mais

Imagem - Provérbio do dia: 'A pressa é inimiga da perfeição' - a reflexão popular sobre ansiedade e decisões impulsivas

Provérbio do dia: 'A pressa é inimiga da perfeição' - a reflexão popular sobre ansiedade e decisões impulsivas

Imagem - Frase do dia da Filosofia: 'Deus está morto' - o que Nietzsche realmente quis dizer com a frase mais polêmica da filosofia

Frase do dia da Filosofia: 'Deus está morto' - o que Nietzsche realmente quis dizer com a frase mais polêmica da filosofia

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Solidão não é a ausência de pessoas' - a reflexão atribuída a Carl Jung sobre desconexão emocional

Frase do dia da Psicologia: 'Solidão não é a ausência de pessoas' - a reflexão atribuída a Carl Jung sobre desconexão emocional

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa à dificuldade humana de separar autoproteção emocional de endurecimento afetivo permanente.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada tantos séculos depois. Em um mundo onde muita gente responde à dor reproduzindo a mesma crueldade que recebeu, Marco Aurélio lembra que preservar o próprio caráter também é uma forma de força.

Mais recentes

Imagem - Pássaro considerado desaparecido há quase um século reaparece e ganha primeira foto da história

Pássaro considerado desaparecido há quase um século reaparece e ganha primeira foto da história
Imagem - Virginia é impedida de registrar nome da filha como marca, diz jornalista

Virginia é impedida de registrar nome da filha como marca, diz jornalista
Imagem - Esposa de Claudia Rodrigues relata momentos em que atriz quase morreu e emociona web

Esposa de Claudia Rodrigues relata momentos em que atriz quase morreu e emociona web