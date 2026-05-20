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Provérbio do dia: 'A pressa é inimiga da perfeição' - a reflexão popular sobre ansiedade e decisões impulsivas

O ditado atravessa gerações ao falar sobre imediatismo, excesso de cobrança e a dificuldade moderna de desacelerar

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 20 de maio de 2026 às 06:00

Provérbio do dia
Provérbio do dia Crédito: Imagem gerada por IA

Poucas coisas parecem acontecer no tempo esperado atualmente. Respostas precisam ser rápidas, resultados devem aparecer imediatamente e qualquer demora costuma gerar ansiedade ou frustração. O provérbio “a pressa é inimiga da perfeição” continua sendo repetido há décadas justamente porque questiona essa necessidade constante de acelerar tudo.

A reflexão popular costuma ser associada à ideia de que decisões impulsivas, excesso de velocidade e ansiedade podem aumentar erros, desgastes emocionais e arrependimentos.

Ansiedade, celular e exaustão: a geração que sonha em desaparecer por alguns dias

Do burnout ao chá de sumiço: por que ficar offline virou símbolo de status. Foto de Vitor Patizeiro, com design de Thainá Dayube por Divulgação
Do burnout ao chá de sumiço: por que ficar offline virou símbolo de status. Foto de Vitor Patizeiro, com design de Thainá Dayube por Divulgação
Do burnout ao chá de sumiço: por que ficar offline virou símbolo de status. Foto de Vitor Patizeiro, com design de Thainá Dayube por Divulgação
Do burnout ao chá de sumiço: por que ficar offline virou símbolo de status. Foto de Vitor Patizeiro, com design de Thainá Dayube por Divulgação
Do burnout ao chá de sumiço: por que ficar offline virou símbolo de status. Foto de Vitor Patizeiro, com design de Thainá Dayube por Divulgação
Do burnout ao chá de sumiço: por que ficar offline virou símbolo de status. Foto de Vitor Patizeiro, com design de Thainá Dayube por Divulgação
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Do burnout ao chá de sumiço: por que ficar offline virou símbolo de status. Foto de Vitor Patizeiro, com design de Thainá Dayube por Divulgação
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Do burnout ao chá de sumiço: por que ficar offline virou símbolo de status. Foto de Vitor Patizeiro, com design de Thainá Dayube por Divulgação

O pensamento continua extremamente atual em uma época marcada por redes sociais, produtividade excessiva e sensação permanente de urgência. Em muitos casos, as pessoas vivem tão focadas em chegar rápido que deixam de prestar atenção no próprio caminho.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Responder no impulso durante discussões, tentar resolver tudo ao mesmo tempo, tomar decisões precipitadas ou abandonar processos importantes por falta de paciência.

O provérbio também levanta outra reflexão importante: desacelerar não significa fracassar ou ficar para trás. Em muitos casos, agir com calma e consciência evita problemas maiores no futuro.

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Especialistas em comportamento frequentemente relacionam esse tipo de pensamento à ansiedade moderna e à dificuldade crescente de lidar com espera, silêncio e construção gradual das coisas.

Talvez seja justamente por isso que o provérbio continue atravessando gerações. Em um mundo onde tudo parece urgente o tempo inteiro, desacelerar também se tornou uma forma de equilíbrio emocional.

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