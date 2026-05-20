REFLEXÃO

Frase do dia da Filosofia: 'Deus está morto' - o que Nietzsche realmente quis dizer com a frase mais polêmica da filosofia

A reflexão do filósofo alemão continua provocando debates ao falar sobre vazio existencial, perda de sentido e mudanças na forma como a sociedade enxerga a vida

Fernanda Varela

Publicado em 20 de maio de 2026 às 05:00

Epicteto defendia que não é possível controlar tudo o que acontece, apenas a própria reação. Crédito: Reprodução

Poucas frases da filosofia ficaram tão conhecidas, repetidas e mal interpretadas quanto “Deus está morto”. Associada ao filósofo Friedrich Nietzsche, a expressão continua provocando discussões mais de um século depois por causa do impacto direto sobre temas como fé, moral, propósito e existência humana.

Apesar da polêmica, Nietzsche não falava literalmente sobre a morte de Deus. A frase apareceu como uma crítica filosófica à transformação da sociedade moderna e à perda gradual da influência da religião sobre a forma como as pessoas enxergavam o mundo.

10 curiosidades sobre Friedrich Nietzsche 1 de 10

Para o filósofo, durante séculos, a religião serviu como principal referência de sentido, moral e direção para a vida humana. Com o avanço da ciência, da racionalidade e das mudanças sociais, ele acreditava que muita gente começou a perder essa base sem conseguir encontrar algo capaz de substituí-la completamente.

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por vazio emocional, excesso de estímulos e sensação de desconexão. Em muitos casos, as pessoas possuem acesso a informação, entretenimento e produtividade constante, mas ainda convivem com a dificuldade de encontrar significado profundo na própria existência.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Sensação de viver no automático, falta de propósito, dificuldade de criar vínculos verdadeiros ou percepção de que conquistas materiais nem sempre preenchem o vazio emocional.

Nietzsche enxergava justamente aí um dos grandes desafios da modernidade: aprender a construir sentido individual em um mundo onde antigas certezas começaram a perder força.

A frase também ficou conhecida por ser frequentemente retirada do contexto original e usada apenas como provocação. Na filosofia de Nietzsche, a reflexão era muito mais profunda do que uma simples negação religiosa.

Especialistas em comportamento e filosofia frequentemente relacionam esse pensamento às discussões atuais sobre crise existencial, saúde mental e necessidade humana de pertencimento e propósito.