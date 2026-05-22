ASTROLOGIA

A vida começa a ficar mais leve para 5 signos a partir de hoje (22 de maio) e uma fase mais positiva promete transformar as próximas semanas

O período favorece comunicação, novas oportunidades, vida social agitada e mudanças que podem trazer mais felicidade, dinheiro e equilíbrio emocional

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de maio de 2026 às 13:00

Signos e felicidade Crédito: Imagem criada por IA

Os próximos dias prometem movimentar emoções, relações e planos futuros de maneira intensa. Para alguns signos, começa agora uma fase mais leve, dinâmica e cheia de possibilidades. A sensação de estagnação dá espaço para conversas importantes, novas conexões, crescimento pessoal e até mudanças financeiras positivas. Será um período marcado por movimento, criatividade e coragem para experimentar caminhos diferentes. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Uma fase importante de crescimento começa a ganhar força na sua vida. Você terá mais clareza para organizar planos, resolver questões financeiras e transformar ideias em algo concreto. Conversas, contatos e projetos podem abrir portas muito positivas nas próximas semanas. Além disso, sua confiança tende a aumentar significativamente.

Dica cósmica: Não tenha medo de mostrar ao mundo tudo o que você é capaz de construir.

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Gêmeos: Você entra em uma das fases mais importantes do seu ano. A tendência é sentir mais confiança, disposição e vontade de ocupar espaços que antes pareciam distantes. Sua comunicação estará mais forte, favorecendo trabalho, amizades e oportunidades financeiras. Existe também uma energia poderosa de renovação pessoal, como se finalmente estivesse recuperando o brilho e a motivação que vinham faltando nos últimos meses.

Dica cósmica: Aproveite este momento para investir mais em si mesmo e nos seus talentos.

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Câncer: As próximas semanas favorecem autoestima, bem-estar e relações pessoais. Você tende a atrair pessoas, oportunidades e situações positivas quase sem esforço. Existe uma sensação crescente de acolhimento e sorte acompanhando suas decisões, especialmente em assuntos ligados à vida social e emocional. O período também favorece novos hábitos e cuidados com a própria saúde mental.

Dica cósmica: Pare de esconder sua luz para não incomodar pessoas inseguras.

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Virgem: Sua vida profissional tende a ganhar destaque e movimento nas próximas semanas. O período favorece reconhecimento, novas oportunidades e crescimento em projetos importantes. Além disso, sua vida social também fica mais movimentada, trazendo contatos interessantes e experiências que ajudam você a sair da rotina pesada dos últimos meses.

Dica cósmica: Você não precisa viver em estado constante de cobrança para alcançar sucesso.

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Peixes: O momento favorece alegria, romance, encontros e experiências leves. Depois de um período emocionalmente cansativo, você começa a sentir que a vida volta a fluir de maneira mais natural. As próximas semanas podem trazer aproximações importantes, fortalecimento de vínculos e até novas paixões para quem está solteiro.

Dica cósmica: Permita-se viver momentos felizes sem pensar tanto no que pode dar errado.