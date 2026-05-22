ASTROLOGIA

Cor e número da sorte de hoje (22 de maio): sexta-feira favorece mudanças positivas, encontros especiais e avanços inesperados

O dia promete movimento na vida profissional, conversas importantes e oportunidades inesperadas para vários signos

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de maio de 2026 às 09:00

Signos e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A sexta-feira, dia 22 de maio, chega com uma energia intensa para resolver pendências, reorganizar planos e abrir espaço para novidades. O momento favorece mudanças de rota, reencontros marcantes e situações que ajudam a trazer mais clareza emocional. Também será um dia importante para confiar mais na própria intuição antes de tomar decisões rápidas.

Áries: Você estará mais determinado para resolver assuntos que vinham sendo adiados. Uma conversa inesperada pode trazer clareza sobre algo importante no trabalho ou na vida pessoal.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 8

Touro: O dia favorece estabilidade emocional e pequenas conquistas financeiras. Você poderá sentir mais segurança para tomar uma decisão importante ligada ao futuro.

Cor da sorte: Verde-musgo

Número da sorte: 2

Gêmeos: A sexta-feira promete movimento, encontros e novidades capazes de mudar seus planos. Sua comunicação estará mais forte e pode abrir portas inesperadas.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 5

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Câncer: O momento pede mais calma diante de situações emocionais delicadas. O dia será positivo para fortalecer relações familiares e reorganizar pensamentos.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 11

Leão: Você pode chamar atenção de forma positiva no ambiente profissional ou social. O momento favorece reconhecimento e decisões ligadas a crescimento pessoal.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 1

Virgem: A sexta-feira será produtiva para resolver pendências e reorganizar tarefas importantes. Sua praticidade ajudará a evitar desgastes desnecessários.

Cor da sorte: Azul-marinho

Número da sorte: 4

O que cada signo faz quando ninguém está vendo 1 de 12

Libra: O dia favorece encontros especiais e aproximações afetivas. Uma conversa sincera poderá mudar a dinâmica de uma relação importante.

Cor da sorte: Rosa claro

Número da sorte: 6

Escorpião: O momento será intenso e transformador. Você poderá encerrar um ciclo emocional desgastante e começar a enxergar novas possibilidades.

Cor da sorte: Preto

Número da sorte: 9

Sagitário: A energia do dia favorece novidades, viagens rápidas e mudanças de planos. Você poderá receber uma oportunidade inesperada ligada a trabalho ou dinheiro.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 3

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Capricórnio: A sexta-feira traz foco e crescimento gradual em assuntos financeiros. Sua persistência será essencial para concluir algo importante.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 10

Aquário: O dia favorece criatividade, liberdade e novas conexões. Você poderá conhecer alguém interessante ou receber uma proposta diferente do habitual.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 7

Peixes: O momento favorece sensibilidade, espiritualidade e reorganização emocional. Algo que vinha tirando sua paz começará a fazer mais sentido.

Cor da sorte: Verde-mar