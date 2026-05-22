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Cor e número da sorte de hoje (22 de maio): sexta-feira favorece mudanças positivas, encontros especiais e avanços inesperados

O dia promete movimento na vida profissional, conversas importantes e oportunidades inesperadas para vários signos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de maio de 2026 às 09:00

Signos e número da sorte
Signos e número da sorte Crédito: Imagem gerada por IA

A sexta-feira, dia 22 de maio, chega com uma energia intensa para resolver pendências, reorganizar planos e abrir espaço para novidades. O momento favorece mudanças de rota, reencontros marcantes e situações que ajudam a trazer mais clareza emocional. Também será um dia importante para confiar mais na própria intuição antes de tomar decisões rápidas.

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Áries: Você estará mais determinado para resolver assuntos que vinham sendo adiados. Uma conversa inesperada pode trazer clareza sobre algo importante no trabalho ou na vida pessoal.

Cor da sorte: Vermelho

Número da sorte: 8

Touro: O dia favorece estabilidade emocional e pequenas conquistas financeiras. Você poderá sentir mais segurança para tomar uma decisão importante ligada ao futuro.

Cor da sorte: Verde-musgo

Número da sorte: 2

Gêmeos: A sexta-feira promete movimento, encontros e novidades capazes de mudar seus planos. Sua comunicação estará mais forte e pode abrir portas inesperadas.

Cor da sorte: Amarelo

Número da sorte: 5

O segredo que cada signo guarda e nunca conta

Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva
Touro: A insegurança de não ter controle sobre tudo. por Canva
Gêmeos: A sensação de se perder entre tantas versões de si mesmo. por Canva
Câncer: O receio de demonstrar o quanto se importa. por Reprodução
Leão: O pavor de não ser especial para quem ama. por Canva
Virgem: A vergonha de admitir que nem sempre sabe o que fazer. por Canva
Libra: O medo de tomar decisões que desagradem alguém. por Canva
Escorpião: O quanto se machuca com pequenas deslealdades. por Canva
Sagitário: A necessidade de aprovação que finge não ter. por Canva
Capricórnio: O peso que carrega por nunca se permitir falhar. por Canva
Aquário: A solidão que sente mesmo rodeado de gente. por Canva
Peixes: O quanto absorve tudo e sofre em silêncio. por Canva
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Áries: O medo de falhar quando todos esperam sua força. por Canva

Câncer: O momento pede mais calma diante de situações emocionais delicadas. O dia será positivo para fortalecer relações familiares e reorganizar pensamentos.

Cor da sorte: Branco

Número da sorte: 11

Leão: Você pode chamar atenção de forma positiva no ambiente profissional ou social. O momento favorece reconhecimento e decisões ligadas a crescimento pessoal.

Cor da sorte: Dourado

Número da sorte: 1

Virgem: A sexta-feira será produtiva para resolver pendências e reorganizar tarefas importantes. Sua praticidade ajudará a evitar desgastes desnecessários.

Cor da sorte: Azul-marinho

Número da sorte: 4

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Libra: O dia favorece encontros especiais e aproximações afetivas. Uma conversa sincera poderá mudar a dinâmica de uma relação importante.

Cor da sorte: Rosa claro

Número da sorte: 6

Escorpião: O momento será intenso e transformador. Você poderá encerrar um ciclo emocional desgastante e começar a enxergar novas possibilidades.

Cor da sorte: Preto

Número da sorte: 9

Sagitário: A energia do dia favorece novidades, viagens rápidas e mudanças de planos. Você poderá receber uma oportunidade inesperada ligada a trabalho ou dinheiro.

Cor da sorte: Laranja

Número da sorte: 3

Perfume ideal para cada signo

Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: intenso e marcante, com notas de pimenta rosa, couro e âmbar por Imagem criada com IA
Perfume para Áries: Hadiya (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Áries: Noir Extreme (Tom Ford) por Divulgação
Perfume para Touro: quente e confortável, com notas de baunilha, sândalo e caramelo por Imagem criada com IA
Perfume para Touro: Egeo Dolce (O Boticário) por Divulgação
Perfume para Touro: La Vie Est Belle (Lancôme) por Divulgação
Perfume para Gêmeos: leve e versátil, com notas cítricas, chá e frutas frescas por Imagem criada com IA
Perfume para Gêmeos: Kaiak (Natura) por Reprodução
Perfume para Gêmeos: Light Blue (D&G) por Reprodução
Perfume para Câncer: delicado e acolhedor, com notas de flor branca, leite e baunilha suave por Imagem criada com IA
Perfume para Câncer: Essencial Oud Vanilla (Natura) por Reprodução
Perfume para Câncer: Shalimar (Guerlain) por Reprodução
Perfume para Leão: glamouroso e envolvente, com notas de flor de laranjeira, mel e âmbar dourado por Imagem criada com IA
Perfume para Leão: Coffee Duo Woman (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Leão: Lady Million (Paco Rabanne) por Reprodução
Perfume para Virgem: limpo e sofisticado, com notas de chá verde, almíscar e lavanda por Imagem criada com IA
Perfume para Virgem: Água de Lavanda (Phebo) por Reprodução
Perfume para Virgem: CK One (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Libra: floral equilibrado, com notas de rosa, peônia e almíscar suave por Imagem criada com IA
Perfume para Libra: Floratta in Rose (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Libra: Miss Dior Blooming Bouquet (Dior) por Reprodução
Perfume para Escorpião: intenso e misterioso, com notas de patchouli, incenso e baunilha escura por Imagem criada com IA
Perfume para Escorpião: Egeo Bomb Black (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Escorpião: Black Opium (YSL) por Reprodução
Perfume para Sagitário: vibrante e livre, com notas de frutas tropicais, especiarias e cítricos por Imagem criada com IA
Perfume para Sagitário: Kaiak Aventura (Natura) por Reprodução
Perfume para Sagitário: CK Be (Calvin Klein) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: clássico e elegante, com notas de madeira, couro e âmbar seco por Imagem criada com IA
Perfume para Capricórnio: Malbec (O Boticário) por Reprodução
Perfume para Capricórnio: Tuscan Leather (Tom Ford) por Reprodução
Perfume para Aquário: moderno e diferente, com notas de ozônio, lavanda e acordes metálicos por Imagem criada com IA
Perfume para Aquário: Kaiak Urbe (Natura) por Reprodução
Perfume para Aquário: L’Eau d’Issey (Issey Miyake) por Reprodução
Perfume para Peixes: suave e etéreo, com notas aquáticas, jasmim e baunilha leve por Imagem criada com IA
Perfume para Peixes: Kaiak Oceano (Natura) por Reprodução
Perfume para Peixes: Acqua di Gioia (Giorgio Armani) por Reprodução
1 de 37
Perfume ideal para cada signo por Imagem criada com IA

Capricórnio: A sexta-feira traz foco e crescimento gradual em assuntos financeiros. Sua persistência será essencial para concluir algo importante.

Cor da sorte: Cinza

Número da sorte: 10

Aquário: O dia favorece criatividade, liberdade e novas conexões. Você poderá conhecer alguém interessante ou receber uma proposta diferente do habitual.

Cor da sorte: Roxo

Número da sorte: 7

Peixes: O momento favorece sensibilidade, espiritualidade e reorganização emocional. Algo que vinha tirando sua paz começará a fazer mais sentido.

Cor da sorte: Verde-mar

Número da sorte: 12

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia cor da Sorte Número da Sorte Sorte

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