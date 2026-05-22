Cor e número da sorte de hoje (22 de maio): sexta-feira favorece mudanças positivas, encontros especiais e avanços inesperados

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Giuliana Mancini
Publicado em 22 de maio de 2026 às 09:00
A sexta-feira, dia 22 de maio, chega com uma energia intensa para resolver pendências, reorganizar planos e abrir espaço para novidades. O momento favorece mudanças de rota, reencontros marcantes e situações que ajudam a trazer mais clareza emocional. Também será um dia importante para confiar mais na própria intuição antes de tomar decisões rápidas.
Áries: Você estará mais determinado para resolver assuntos que vinham sendo adiados. Uma conversa inesperada pode trazer clareza sobre algo importante no trabalho ou na vida pessoal.
Cor da sorte: Vermelho
Número da sorte: 8
Touro: O dia favorece estabilidade emocional e pequenas conquistas financeiras. Você poderá sentir mais segurança para tomar uma decisão importante ligada ao futuro.
Cor da sorte: Verde-musgo
Número da sorte: 2
Gêmeos: A sexta-feira promete movimento, encontros e novidades capazes de mudar seus planos. Sua comunicação estará mais forte e pode abrir portas inesperadas.
Cor da sorte: Amarelo
Número da sorte: 5
O segredo que cada signo guarda e nunca conta
Câncer: O momento pede mais calma diante de situações emocionais delicadas. O dia será positivo para fortalecer relações familiares e reorganizar pensamentos.
Cor da sorte: Branco
Número da sorte: 11
Leão: Você pode chamar atenção de forma positiva no ambiente profissional ou social. O momento favorece reconhecimento e decisões ligadas a crescimento pessoal.
Cor da sorte: Dourado
Número da sorte: 1
Virgem: A sexta-feira será produtiva para resolver pendências e reorganizar tarefas importantes. Sua praticidade ajudará a evitar desgastes desnecessários.
Cor da sorte: Azul-marinho
Número da sorte: 4
O que cada signo faz quando ninguém está vendo
Libra: O dia favorece encontros especiais e aproximações afetivas. Uma conversa sincera poderá mudar a dinâmica de uma relação importante.
Cor da sorte: Rosa claro
Número da sorte: 6
Escorpião: O momento será intenso e transformador. Você poderá encerrar um ciclo emocional desgastante e começar a enxergar novas possibilidades.
Cor da sorte: Preto
Número da sorte: 9
Sagitário: A energia do dia favorece novidades, viagens rápidas e mudanças de planos. Você poderá receber uma oportunidade inesperada ligada a trabalho ou dinheiro.
Cor da sorte: Laranja
Número da sorte: 3
Perfume ideal para cada signo
Capricórnio: A sexta-feira traz foco e crescimento gradual em assuntos financeiros. Sua persistência será essencial para concluir algo importante.
Cor da sorte: Cinza
Número da sorte: 10
Aquário: O dia favorece criatividade, liberdade e novas conexões. Você poderá conhecer alguém interessante ou receber uma proposta diferente do habitual.
Cor da sorte: Roxo
Número da sorte: 7
Peixes: O momento favorece sensibilidade, espiritualidade e reorganização emocional. Algo que vinha tirando sua paz começará a fazer mais sentido.
Cor da sorte: Verde-mar
Número da sorte: 12