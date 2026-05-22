Mãe cria marca enquanto amamentava filha de madrugada e hoje fatura R$ 20 milhões

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Fernanda Varela
Publicado em 22 de maio de 2026 às 15:00
A nutricionista Marcela Castilho transformou as madrugadas de amamentação da filha em um negócio milionário. Fundadora da marca de cosméticos infantis Booma, ela criou a empresa em meio ao puerpério e hoje comemora um faturamento de R$ 20 milhões.
A marca começou a operar em novembro de 2022 após um investimento inicial de R$ 900 mil feito pela própria empresária. No início, o catálogo tinha apenas duas pomadas. Atualmente, a Booma possui 16 produtos voltados para bebês e crianças, incluindo shampoo, condicionador, hidratante, protetor solar e mousse capilar infantil.
Marcela Castilho
Segundo Marcela, a ideia surgiu durante a primeira gravidez, quando teve dificuldade para encontrar cosméticos infantis realmente naturais no Brasil.
“Eu me dei conta que a gente não conseguia ter acesso a esses cosméticos mais naturais aqui no nosso país”, afirmou.
A empresária contou que abriu o CNPJ quando a filha tinha apenas um mês de vida. Durante as madrugadas acordada amamentando, começou a desenhar toda a comunicação e os pilares da marca.
“Eu amamentava minha filha de madrugada, voltava pra cama e não conseguia dormir. E começava a idealizar o que eu queria para a minha marca”, relatou.
Marcela também explicou que a experiência como nutricionista influenciou diretamente no desenvolvimento dos produtos, principalmente pela preocupação com ingredientes naturais e segurança para bebês.
Segundo a fundadora, os cosméticos da marca não utilizam derivados de petróleo, parabenos, corantes nem ingredientes geneticamente modificados.
A Booma registrou crescimento de 200% entre o segundo e o terceiro ano de operação e vende cerca de 30 mil produtos por mês. Para 2026, a meta da empresa é mais que dobrar o faturamento e alcançar R$ 50 milhões, além de ampliar presença em farmácias físicas.