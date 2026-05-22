MILIONÁRIA

Mãe cria marca enquanto amamentava filha de madrugada e hoje fatura R$ 20 milhões

Empresária usou experiência como mãe para desenvolver produtos naturais infantis e empresa projeta chegar a R$ 50 milhões em 2026

Fernanda Varela

Publicado em 22 de maio de 2026 às 15:00

Marcela Castilho Crédito: Reprodução

A nutricionista Marcela Castilho transformou as madrugadas de amamentação da filha em um negócio milionário. Fundadora da marca de cosméticos infantis Booma, ela criou a empresa em meio ao puerpério e hoje comemora um faturamento de R$ 20 milhões.

A marca começou a operar em novembro de 2022 após um investimento inicial de R$ 900 mil feito pela própria empresária. No início, o catálogo tinha apenas duas pomadas. Atualmente, a Booma possui 16 produtos voltados para bebês e crianças, incluindo shampoo, condicionador, hidratante, protetor solar e mousse capilar infantil.

Marcela Castilho 1 de 4

Segundo Marcela, a ideia surgiu durante a primeira gravidez, quando teve dificuldade para encontrar cosméticos infantis realmente naturais no Brasil.

“Eu me dei conta que a gente não conseguia ter acesso a esses cosméticos mais naturais aqui no nosso país”, afirmou.

A empresária contou que abriu o CNPJ quando a filha tinha apenas um mês de vida. Durante as madrugadas acordada amamentando, começou a desenhar toda a comunicação e os pilares da marca.

“Eu amamentava minha filha de madrugada, voltava pra cama e não conseguia dormir. E começava a idealizar o que eu queria para a minha marca”, relatou.

Marcela também explicou que a experiência como nutricionista influenciou diretamente no desenvolvimento dos produtos, principalmente pela preocupação com ingredientes naturais e segurança para bebês.

Segundo a fundadora, os cosméticos da marca não utilizam derivados de petróleo, parabenos, corantes nem ingredientes geneticamente modificados.