Mulher mais rica do Brasil odeia ostentar fortuna bilionária e se dedica a ajudar quem precisa

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Fernanda Varela
Publicado em 14 de abril de 2026 às 17:30
A empresária Ana Lucia de Mattos Barretto Villela está entre as mulheres mais ricas do Brasil, com uma fortuna estimada em bilhões de dólares e participação em um dos maiores grupos financeiros do país. Mesmo assim, mantém uma postura discreta e distante da ostentação típica associada a grandes patrimônios.
Ana Lucia é uma das principais acionistas da Itaúsa, empresa que reúne participações em gigantes como o Itaú Unibanco e a Duratex, negócios ligados à sua família há gerações. A origem da fortuna vem da herança do grupo fundado por seus antepassados, incluindo Alfredo Egídio de Souza Aranha.
Ana Lucia de Mattos Barretto Villela
Apesar da posição no mercado financeiro, sua atuação principal não está diretamente ligada à gestão das empresas. Ela ocupa papel no conselho da Itaúsa, mas direcionou sua trajetória para a área social. Ao lado do irmão, Alfredo Egydio Arruda Villela Filho, fundou em 1994 o Instituto Alana, organização voltada para o desenvolvimento de crianças em situação de vulnerabilidade.
O projeto surgiu a partir de uma área da família, na zona leste de São Paulo, que passou a ser ocupada por famílias de baixa renda. Em vez de buscar a reintegração do terreno, os irmãos decidiram investir em melhorias e criar iniciativas voltadas à educação e qualidade de vida da comunidade.
A atuação de Ana Lucia ganhou destaque por enfrentar temas sensíveis, como o combate à publicidade direcionada ao público infantil. Por meio de projetos como “Criança e Consumo”, a empresária passou a questionar práticas de grandes empresas, o que gerou embates com marcas multinacionais.
Nascida em São Paulo, em 1974, ela perdeu os pais ainda criança, após um acidente aéreo, e foi criada por familiares. Durante a formação em pedagogia, teve forte influência de ideias ligadas à educação como ferramenta de transformação social, linha que passou a guiar sua atuação profissional.
Com o crescimento dos projetos sociais, Ana Lucia se afastou da gestão direta dos negócios da família, deixando a condução mais ativa da holding sob responsabilidade do irmão. Desde então, passou a concentrar seus esforços em iniciativas ligadas à infância, educação e impacto social.
Mesmo com um patrimônio bilionário, não há registros públicos de ostentação ou exposição de bens de luxo. A trajetória da empresária é marcada mais pela atuação social do que pelo consumo, o que a diferencia dentro do universo dos bilionários brasileiros.