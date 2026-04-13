'ABSURDO'

Carlinhos Maia é multado em R$ 1 milhão por fazer vídeo de gaivota em Fernando de Noronha

Influenciador critica autuação do ICMBio, fala em “absurdo” e diz que vai acionar a Justiça

Fernanda Varela

Publicado em 13 de abril de 2026 às 17:29

Carlinhos Maia Crédito: Reprodução

O influenciador Carlinhos Maia usou as redes sociais nesta segunda-feira (13) para expor um processo que recebeu após uma viagem a Fernando de Noronha. Segundo ele, a ação foi movida pelo ICMBio e cobra cerca de R$ 1 milhão pelo uso de imagem de uma gaivota.

De acordo com o relato, a situação aconteceu durante um passeio de barco, quando pessoas que estavam com ele alimentaram uma ave com pedaços de camarão. Carlinhos afirmou que apenas registrou o momento com o celular e apagou o conteúdo após ser alertado de que a prática era proibida.

Carlinhos Maia 1 de 7

Apesar disso, ele afirma ter sido surpreendido com a ação milionária, enquanto um amigo que teria alimentado o animal foi multado em R$ 5 mil. “É um negócio tão absurdo. Eu já vi de tudo na minha vida, mas que eu estou explorando a imagem de uma gaivota comercialmente… Eles estão me cobrando 1 milhão de reais por ter filmado, meu amigo. Isso é abuso de poder”, disse.

Inconformado, o influenciador afirmou que já tomou providências legais. “Eu vou processar também. Isso não tem cabimento”, declarou, ao comentar que considera a medida desproporcional.

Durante o desabafo, ele também criticou a atuação do órgão ambiental e a estrutura da ilha, apontando problemas que, segundo ele, não recebem a mesma atenção.