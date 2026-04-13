Galã da Globo larga luxo, some da TV e surpreende ao aparecer vivendo em vila de pescadores

Aos 63 anos, ator vive na Guarda do Embaú, onde divide o tempo entre pesca, surfe e a administração de uma pousada

  • Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 13 de abril de 2026 às 13:42

Paulo Zulu Crédito: Reprodução

O ator Paulo Zulu, conhecido por trabalhos na TV Globo, mudou completamente o ritmo de vida ao deixar os estúdios e se estabelecer na Guarda do Embaú, em Santa Catarina. Aos 63 anos, ele vive cercado pela natureza, adotando uma rotina voltada ao bem-estar, à família e ao contato direto com o mar.

Instalado em um terreno próximo à praia, o ex-modelo construiu um espaço que reúne academia ao ar livre, horta e estrutura para armazenar pescados. O local também fica ao lado da pousada que ele mesmo ergueu, ainda no período em que acumulava trabalhos na televisão e campanhas publicitárias.

A mudança para o litoral catarinense aconteceu após uma conexão imediata com a região. Em entrevista concedida em agosto de 2024, o artista contou que se encantou com o estilo de vida simples e com a cultura local ligada ao surfe e à pesca.

Desde então, ele passou a priorizar atividades que já faziam parte da sua história, como o mergulho, o surfe e a pesca. Hoje, além de cuidar da pousada, também pratica jiu-jitsu e mantém uma rotina de exercícios físicos, reforçando o compromisso com a saúde.

Zulu afirma que encara a idade com naturalidade e destaca a importância de preparar o corpo e a mente ao longo dos anos. Mesmo longe das novelas, ele ainda participa de campanhas publicitárias e segue ativo profissionalmente.

A nova fase, segundo ele, é marcada por intensidade e propósito, com foco em aproveitar o tempo e valorizar experiências fora dos holofotes.

