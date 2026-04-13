CLIMA TENSO

Atores que viveram Bebel e Agostinho em A Grande Família tiveram briga tensa: 'Achei que ele ia bater'

Guta Stresser relembra discussão com Pedro Cardoso durante gravação e expõe clima difícil fora das câmeras

Fernanda Varela

Publicado em 13 de abril de 2026 às 14:38

A Grande Família Crédito: Divulgação

A atriz Guta Stresser trouxe à tona um episódio delicado vivido nos bastidores da série A Grande Família. Intérprete de Bebel, ela contou que teve uma discussão intensa com Pedro Cardoso, responsável pelo personagem Agostinho Carrara.

Em entrevista, a artista afirmou que o colega tinha um comportamento difícil em alguns momentos, embora reconhecesse seu talento. “O Pedro é uma pessoa difícil, mas também tinha um lado alegre, piadista. Às vezes tinha umas coisinhas de ego. Mas o casal funcionou muito”, disse.

Guta Stresser 1 de 10

Ela também destacou diferenças na forma de trabalhar. “Ele é muito bom ator, tem um jogo de contracena muito bom. A gente improvisava, os autores curtiam. Só que ele sempre tinha umas críticas ao texto. Era uma discordância nossa, porque eu adorava”, contou.

O episódio mais marcante aconteceu durante uma gravação externa, em um dia de tensão no set. Segundo Guta, após repetir diversas vezes uma cena, ela se recusou a gravar novamente, o que provocou a reação do colega.

“Um dia, fomos gravar uma externa. Era um comício do Agostinho com 50 figurantes, tinha imprensa nesse dia no set, foi um dia tenso, estava garoando, eu estava com frio, e tive que repetir várias vezes uma cena em que eu torcia o pé”, relatou.

A situação se agravou após uma sugestão de nova tomada. “Uma hora, a diretora se deu por satisfeita, e o Pedro sugeriu de fazer de novo, de colocar uma câmera em tal lugar. Falei pra diretora que era mole repetir pra eles, que estavam no quentinho, cobertos”, lembrou.

Segundo a atriz, a discussão saiu do controle. “Pedro disse pra eu não falar daquele jeito com a diretora. E eu respondi: ‘Ah, Pedro, agora vai querer dirigir também?’. Não prestou. Ele veio andando pra cima de mim, gritando, achei que ia me bater”, afirmou.

Ela ainda relatou ofensas durante o desentendimento. “E disse: ‘Você é uma escada, você não é nada, só existe por causa de mim’. E ainda disse que eu trabalhava alcoolizada, o que era muito mentira. Comecei a chorar. Foi péssimo”, completou.