Guta Stresser afirma que trata a esclerose múltipla no SUS

A atriz Guta Stresser, conhecida por viver a personagem Bebel na série de comédia A Grande Família (2001-2014) falou neste domingo, 18, ao programa Domingo Espetacular, da Record TV, como tem enfrentado e se tratado da esclerose múltipla, doença que ela descobriu ter em 2021. Guta afirmou que faz o tratamento pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e que tem lidado com contas para pagar, assim como muitas pessoas - a atriz não tem mais contrato com a TV Globo desde 2015.

"As pessoas sempre acham que está com uma vida super paradisíaca, maravilhosa. E você está ali tendo de pagar a conta, tendo de não sei o quê, e os boletos continuam a chegar. Ninguém quer perder uma casa porque não conseguiu pagar o financiamento, porque ficou sem contrato", disse ao programa.

Recentemente, a atriz perdeu um apartamento no Rio de Janeiro que foi a leilão depois que ela não conseguiu mais pagar as prestações do financiamento.