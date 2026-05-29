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Flipelô anuncia primeiras convidadas da edição 2026

Carla Madeira, Aline Bei, Ana Maria Gonçalves e Bárbara Carina vão participar de evento que acontece de 5 a 9 de agosto

  • Foto do(a) author(a) Doris Miranda

  • Doris Miranda

Publicado em 29 de maio de 2026 às 21:00

Carla Madeira, Ana Maria Gonçalves, Aline Bei e Bárbara Carine
Carla Madeira, Ana Maria Gonçalves, Aline Bei e Bárbara Carine Crédito: divulgação

A Fundação Casa de Jorge Amado anuncia os primeiros nomes confirmados para a 10ª edição da Festa Literária Internacional do Pelourinho, a Flipelô 2026. As escritoras Carla Madeira, Ana Maria Gonçalves, Aline Bei e a baiana Bárbara Carine integram a programação da festa literária, que acontece entre os dias 5 e 9 de agosto, no Centro Histórico de Salvador, com programação 100% gratuita.

A edição de 2026 possui um significado especial por marcar os dez anos da Flipelô e integrar o calendário comemorativo pelos 40 anos da Fundação Casa de Jorge Amado, instituição criada em 1986 e referência nacional na preservação e difusão da literatura e da cultura brasileira.

O anúncio do quarteto dialoga diretamente com a homenagem desta edição, dedicada à poeta baiana Myriam Fraga (1937-2016), idealizadora da Flipelô e diretora da Fundação Casa de Jorge Amado entre 1986 e 2016. A escolha evidencia o protagonismo feminino na literatura brasileira contemporânea e reafirma o papel das mulheres na construção da cultura, da memória e da produção literária do país.

A Flipelô, que mistura literatura, música e comportamento, é reconhecida como um dos maiores eventos literários do país.

Tags:

Flipelô

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