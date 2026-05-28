NOVELA DAS 9

Quem matou Arthur Brandão? 4 pistas colocam personagem entre os principais suspeitos de 'Quem Ama Cuida'

Dívidas escondidas, vício em apostas, disputa por herança e mentiras após o crime aumentam as suspeitas sobre o irmão do empresário

Heider Sacramento

Publicado em 28 de maio de 2026 às 23:35

Ulisses reúne uma série de indícios que o colocam entre os principais suspeitos pela morte de Arthur Brandão Crédito: Reprodução

A morte de Arthur Brandão promete virar a trama de Quem Ama Cuida de cabeça para baixo a partir dos próximos capítulos. Após o empresário ser encontrado morto logo depois do casamento com Adriana, uma pergunta passa a dominar a novela: quem matou Arthur? Entre os vários nomes que entram na mira da investigação, um personagem começa a reunir indícios que chamam atenção do público: Ulisses.

Interpretado por Alexandre Borges, o irmão de Arthur vivia sustentando uma imagem de sucesso, mas escondia problemas financeiros cada vez maiores. A primeira pista surge justamente na dependência que ele mantinha da fortuna do empresário.

Embora tentasse aparentar estabilidade, Ulisses sobrevivia graças à ajuda financeira do irmão. Sua empresa enfrentava dificuldades e boa parte do padrão de vida exibido para a família era sustentada pela generosidade de Arthur.

Outro elemento que pesa contra o personagem é seu vício em apostas. Ao longo da trama, o empresário acumula perdas financeiras, frequenta jogos clandestinos e vê as dívidas crescerem rapidamente. Com a possibilidade de perder o apoio financeiro do irmão, o desespero passa a fazer parte de sua rotina.

Quem Ama Cuida 1 de 4

A situação fica ainda mais delicada quando Arthur decide se casar com Adriana, personagem de Leticia Colin. A decisão altera completamente o destino da herança da família e ameaça diretamente os interesses de Ulisses.

Caso a fortuna fique sob controle da nova esposa, ele perderia a principal fonte de sustentação do estilo de vida que tenta manter diante da esposa Fábia e dos demais familiares.

Mas a pista considerada mais comprometedora aparece após o assassinato. Durante a investigação, Ulisses passa a apresentar versões contraditórias sobre onde estava na noite do crime.

O misterioso apagão que atinge o local da festa impede que as câmeras registrem o momento da queda de Arthur, tornando o caso ainda mais difícil de solucionar. Com isso, qualquer inconsistência nos depoimentos passa a ganhar peso dentro da investigação.

As dívidas, a dependência financeira, a disputa pela herança e as mentiras após a tragédia transformam Ulisses em um dos nomes mais fortes da lista de suspeitos.