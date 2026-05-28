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Atriz de 'O Clone' passou por 27 médicos e fez cirurgias desnecessárias antes de descobrir doença raríssima

Franciely Freduzeski levou quatro anos para receber diagnóstico correto de fibromialgia e hoje usa a própria história para conscientizar pacientes

Heider Sacramento

Publicado em 28 de maio de 2026 às 20:39

Franciely recebeu diagnóstico de fibromialgia após passar por 27 médicos em quatro anos Crédito: Reprodução

Franciely Freduzeski revelou uma longa e dolorosa trajetória até descobrir que sofria de fibromialgia. Conhecida por trabalhos em novelas como O Clone, América e Bela, a Feia, a atriz contou que precisou passar por 27 médicos ao longo de quatro anos antes de receber o diagnóstico correto.

O relato foi feito durante uma roda de conversa realizada na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, onde a artista falou sobre a importância de ampliar a conscientização sobre as chamadas doenças invisíveis.

Segundo Franciely, os primeiros sintomas surgiram em 2018, mas a confirmação da fibromialgia só aconteceu em 2022. Durante esse período, ela acumulou exames, consultas e tratamentos sem respostas definitivas.

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A atriz contou que, antes da descoberta da doença, chegou a ser submetida a procedimentos invasivos que depois se mostraram desnecessários.

Entre eles, duas cirurgias na coluna, além de intervenções nos ombros e na região dos glúteos. Segundo a artista, nenhuma delas resolveu as dores que sentia diariamente.

A fibromialgia é uma condição caracterizada por dores crônicas generalizadas, principalmente nos músculos e tendões. O quadro também pode provocar fadiga intensa, alterações no sono, ansiedade, dificuldades de memória e episódios de depressão.

Hoje, além de atuar como psicóloga, Franciely utiliza sua visibilidade para alertar sobre os desafios enfrentados por quem convive com doenças que não apresentam sinais físicos aparentes.

Durante o encontro, ela também falou sobre o preconceito enfrentado por pessoas que utilizam o cordão de girassol, símbolo reconhecido para identificar deficiências e condições invisíveis.

A atriz relatou que frequentemente é questionada ao utilizar filas preferenciais em aeroportos e outros espaços públicos, mesmo tendo direito garantido por sua condição de saúde.