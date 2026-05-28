CASA DOS FAMOSOS

Como será o quarto de Levi na nova mansão de Léo Santana e Lore Improta em Salvador

Filho recém-nascido do casal ganhará espaço exclusivo em mansão de três andares que está em construção na Bahia

Heider Sacramento

Publicado em 28 de maio de 2026 às 10:00

Levi terá quarto exclusivo na nova mansão de Léo Santana e Lore Improta em Salvador Crédito: Divulgação

Lore Improta e Léo Santana já começaram a planejar o futuro quarto de Levi, segundo filho do casal, na nova mansão luxuosa que está sendo construída em Salvador, na Bahia.

O bebê nasceu nesta terça-feira, 26 de maio, e já terá um espaço exclusivo preparado especialmente para ele no novo imóvel da família, que possui três andares e segue em obras desde fevereiro de 2025.

Segundo Lore, a expectativa é que a mudança para a nova residência aconteça até o próximo ano, embora a conclusão total da mansão esteja prevista apenas para 2027.

Quarto de Levi 1 de 3

Enquanto a obra não termina, Levi ficará instalado em um quarto adaptado na atual casa da família. A dançarina explicou que optou por reaproveitar parte da estrutura utilizada anteriormente por Liz, filha mais velha do casal, de 4 anos.

Apesar disso, o novo quarto ganhou identidade própria através da decoração e do enxoval preparados especialmente para o recém-nascido.

Lore contou que decidiu mudar o tema do ambiente, além das cores e detalhes decorativos, criando um espaço diferente para receber o filho caçula.

Na nova mansão, porém, Levi terá um quarto totalmente exclusivo e separado da irmã. O projeto do imóvel foi pensado justamente para acomodar a família com mais conforto, privacidade e integração.

Mansão de Léo Santana e Lore Improta 1 de 14

A residência vem chamando atenção desde os primeiros detalhes divulgados nas redes sociais do casal. A mansão terá três pavimentos, grandes áreas de convivência e uma piscina de borda infinita com vista privilegiada.

Além disso, o projeto aposta em arquitetura contemporânea, ambientes amplos e integração entre área interna e externa, seguindo estética sofisticada e tropical.

Nos bastidores da obra, Lore e Léo vêm dividindo detalhes da construção com os fãs, incluindo escolhas de acabamentos, estrutura da área de lazer e planejamento dos quartos das crianças.