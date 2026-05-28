Qual a melhor música do São João 2026? VOTE

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Premiação chega à 5ª edição celebrando os sucessos que já embalam o São João na Bahia; público escolhe a Música do São João 2026

Heider Sacramento

Publicado em 28 de maio de 2026 às 07:00

Troféu Correio Folia Junina 2026 reúne forró tradicional, hits românticos e apostas dos paredões na disputa pela música do São João Crédito: Divulgação

O clima de São João já começou a tomar conta da Bahia e, mais uma vez, o CORREIO aposta na força dos hits juninos com a 5ª edição do Troféu Correio Folia Junina. Inspirado no tradicional prêmio que movimenta o Carnaval baiano, o especial dedicado ao período junino chega a 2026 reunindo artistas veteranos, novos nomes do forró e apostas que já viralizam nas festas pelo estado.

Criado em 2022, o troféu virou tradição entre os leitores e fãs do gênero. Na estreia, a escolhida pelo público foi “Dengo Meu”, de Juliette com Claudia Leitte e Lucy Alves. Em 2023, Del Feliz venceu com “Meu Dengo”. Já em 2024, Jeanne Lima levou o primeiro lugar com “Amar em Off”. Em 2025, a disputa movimentou milhares de votos e consolidou o prêmio como um termômetro dos sucessos do São João.

Agora, a votação de 2026 já está aberta. A seleção das músicas reúne desde forrós românticos até faixas mais dançantes, misturando tradição nordestina com sonoridades que dominam os paredões e playlists juninas.