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Como fazer a mousse de chocolate perfeita de Érick Jacquin com apenas 4 ingredientes

Receita francesa ensinada pelo jurado do MasterChef Brasil viralizou pela textura aerada e por não levar leite condensado nem creme de leite

Heider Sacramento

Publicado em 28 de maio de 2026 às 09:00

Mousse de chocolate de Érick Jacquin leva apenas quatro ingredientes Crédito: Reprodução

Quem acha que mousse de chocolate precisa de leite condensado e creme de leite talvez nunca tenha visto a versão clássica ensinada por Érick Jacquin. O jurado do MasterChef Brasil compartilhou uma receita tradicional francesa que conquistou fãs justamente pela simplicidade e pela textura extremamente leve.

A sobremesa leva apenas quatro ingredientes e aposta em técnica delicada para criar uma mousse aerada, intensa e com sabor que lembra um restaurante francês.

Diferente das versões mais populares no Brasil, a receita não utiliza creme de leite nem leite condensado. O segredo está na combinação entre chocolate de qualidade, gemas e claras em neve incorporadas no ponto correto.

Segundo Jacquin, a escolha do chocolate faz toda diferença no resultado final. O chef recomenda usar chocolate meio amargo com pelo menos 50% de cacau para garantir sabor mais intenso e textura equilibrada.

Outro cuidado importante é esperar o chocolate derretido esfriar levemente antes de misturar às gemas, evitando cozinhar os ovos acidentalmente.

Ingredientes da mousse de chocolate de Jacquin

200g de chocolate meio amargo

40g de manteiga sem sal

4 ovos

2 colheres de sopa de açúcar refinado

Como fazer a mousse perfeita

O primeiro passo é derreter o chocolate junto com a manteiga em banho-maria ou no micro-ondas, sempre mexendo para evitar queimar.

Enquanto isso, as gemas devem ser batidas com o açúcar até formar um creme mais claro e leve. Depois, o chocolate ainda morno é incorporado delicadamente à mistura.

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Em outro recipiente, as claras precisam ser batidas em neve até atingir consistência firme.

É justamente nesta etapa que entra o principal segredo da mousse. As claras devem ser incorporadas ao chocolate com movimentos suaves de baixo para cima, sem mexer excessivamente, preservando o ar responsável pela textura aerada da sobremesa.

Depois disso, basta distribuir em taças e levar para a geladeira por pelo menos quatro horas.

O resultado é uma mousse elegante, intensa e extremamente leve, perfeita para servir em almoços de família ou jantares especiais.