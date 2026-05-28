Como fazer a mousse de chocolate perfeita de Érick Jacquin com apenas 4 ingredientes

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Heider Sacramento
Publicado em 28 de maio de 2026 às 09:00
Quem acha que mousse de chocolate precisa de leite condensado e creme de leite talvez nunca tenha visto a versão clássica ensinada por Érick Jacquin. O jurado do MasterChef Brasil compartilhou uma receita tradicional francesa que conquistou fãs justamente pela simplicidade e pela textura extremamente leve.
A sobremesa leva apenas quatro ingredientes e aposta em técnica delicada para criar uma mousse aerada, intensa e com sabor que lembra um restaurante francês.
Diferente das versões mais populares no Brasil, a receita não utiliza creme de leite nem leite condensado. O segredo está na combinação entre chocolate de qualidade, gemas e claras em neve incorporadas no ponto correto.
Segundo Jacquin, a escolha do chocolate faz toda diferença no resultado final. O chef recomenda usar chocolate meio amargo com pelo menos 50% de cacau para garantir sabor mais intenso e textura equilibrada.
Outro cuidado importante é esperar o chocolate derretido esfriar levemente antes de misturar às gemas, evitando cozinhar os ovos acidentalmente.
200g de chocolate meio amargo
40g de manteiga sem sal
4 ovos
2 colheres de sopa de açúcar refinado
O primeiro passo é derreter o chocolate junto com a manteiga em banho-maria ou no micro-ondas, sempre mexendo para evitar queimar.
Enquanto isso, as gemas devem ser batidas com o açúcar até formar um creme mais claro e leve. Depois, o chocolate ainda morno é incorporado delicadamente à mistura.
Pratos do Les Président
Em outro recipiente, as claras precisam ser batidas em neve até atingir consistência firme.
É justamente nesta etapa que entra o principal segredo da mousse. As claras devem ser incorporadas ao chocolate com movimentos suaves de baixo para cima, sem mexer excessivamente, preservando o ar responsável pela textura aerada da sobremesa.
Depois disso, basta distribuir em taças e levar para a geladeira por pelo menos quatro horas.
O resultado é uma mousse elegante, intensa e extremamente leve, perfeita para servir em almoços de família ou jantares especiais.
A receita voltou a repercutir nas redes após fãs do MasterChef relembrarem o preparo clássico francês apresentado por Jacquin