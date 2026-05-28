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Adriana aceita casamento com Arthur e Ulisses perde dinheiro em aposta em 'Quem Ama Cuida' desta quinta (28)

Decisão inesperada de Adriana, nova aparição de Francesca e crise envolvendo Ulisses movimentam capítulo de hoje (28)

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 28 de maio de 2026 às 08:00

Adriana aceita pedido de casamento de Arthur em novo capítulo de “Quem Ama Cuida” Crédito: Divulgação

O capítulo desta quinta-feira (28) de Quem Ama Cuida promete fortes emoções e uma decisão importante envolvendo Adriana e Arthur. Após pressão da família e novas conversas sobre o futuro, a jovem finalmente aceita se casar com o empresário, mudando os rumos da trama.

Enquanto isso, Arthur demonstra preocupação com Elisa após o mal-estar da personagem e decide pagar todos os exames médicos dela, acompanhando a mãe de Adriana até o hospital.

A aproximação entre Arthur e a família, porém, continua incomodando Otoniel. O avô deixa claro que gostaria de ver Adriana ao lado de Pedro e se assusta novamente com mais uma aparição misteriosa de Francesca.

Quem Ama Cuida

Leticia Colin em gravações de Quem Ama Cuida por Manoella Mello/Globo
Leticia Colin em gravações de Quem Ama Cuida por Manoella Mello/Globo
Leticia Colin em gravações de Quem Ama Cuida por Manoella Mello/Globo
Gravações de Quem Ama Cuida por Manoella Mello/Globo
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Leticia Colin em gravações de Quem Ama Cuida por Manoella Mello/Globo

Outro núcleo da novela também entra em crise após Ulisses perder em apostas o dinheiro recebido de Arthur. A situação afeta diretamente os planos de Fábia, que pretendia ajudar Felipe na compra de um carro.

Edvaldo também ficará abalado com a forma como vem sendo tratado por Arthur nos últimos dias, aumentando ainda mais os conflitos familiares.

Paralelamente, Ademir procura Pedro para fazer uma proposta envolvendo um cliente, enquanto Arthur aconselha o rapaz a manter distância de Bruna.

Após receber alta hospitalar, Elisa volta para casa, mas os problemas ao redor da família continuam crescendo.

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Quem ama Cuida

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