Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aos 43 anos, João Vicente de Castro revela desejo de ser pai: 'Nunca estive tão pronto'

Solteiro, ator contou que já até comprou roupinhas de bebê

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de maio de 2026 às 07:47

João Vicente de Castro
João Vicente de Castro Crédito: Reprodução/Instagram

João Vicente de Castro abriu o coração e falou sobre a vontade de se tornar pai. Aos 43 anos, o ator contou que vive um momento de maturidade pessoal e surpreendeu ao falar que nunca se sentiu tão preparado para ter filhos quanto agora.

A declaração foi feita durante um bate-papo com Gregório Duvivier para o Porta dos Fundos. Em tom descontraído, João revelou que o desejo de formar uma família tem ganhado cada vez mais espaço em seus planos para o futuro. "Nunca estive tão pronto! Já cheguei a comprar umas roupinhas de neném", confessou.

João Vicente de Castro

João Vicente de Castro por Reprodução/Instagram
João Vicente de Castro por Reprodução/Instagram
João Vicente de Castro por Reprodução/Instagram
João Vicente de Castro por Reprodução/Instagram
João Vicente de Castro por Reprodução/Instagram
João Vicente de Castro por Reprodução/Instagram
João Vicente de Castro por Reprodução/Instagram
João Vicente de Castro por Reprodução/Instagram
João Vicente de Castro por Reprodução/Instagram
João Vicente de Castro por Reprodução/Instagram @guilhermeerrocha
João Vicente de Castro por Reprodução/Instagram
João Vicente de Castro por Reprodução/Instagram
João Vicente de Castro por Reprodução/Instagram
João Vicente de Castro por Reprodução/Instagram
João Vicente de Castro por Reprodução/Instagram
João Vicente de Castro por Reprodução/Instagram
João Vicente de Castro por Reprodução/Instagram @guilhermeerrocha
João Vicente de Castro por Reprodução/Instagram
João Vicente de Castro por Reprodução/Instagram
1 de 19
João Vicente de Castro por Reprodução/Instagram

O ator também contou que, durante muito tempo, imaginou que teria um filho homem. Com o passar dos anos, porém, passou a enxergar com outros olhos a possibilidade de ter uma menina. "Sempre pensei em menino, mas depois que vi a relação dos meus amigos com menina me pegou muito", afirmou.

Na sequência, João explicou o que mais o encanta nesse tipo de vínculo. "Tem uma coisa muito forte entre pai e filha que é uma coisa que eu gostaria de experimentar. Quando o pai é presente, é muito fofo. Tem uma cumplicidade. É um encontro de gêneros que funciona muito", refletiu.

Conhecido pelo humor afiado e pelos comentários bem-humorados sobre relacionamentos, João Vicente já viveu romances com famosas como Cleo Pires e Sabrina Sato. Atualmente, ele está solteiro.

Leia mais

Imagem - Após perder três bebês, Amanda Djehdian relembra luto: 'Na minha cabeça, eu ainda estava grávida'

Após perder três bebês, Amanda Djehdian relembra luto: 'Na minha cabeça, eu ainda estava grávida'

Imagem - Recém-separado de Virginia, Vini Jr. revela sonho de ser pai: 'Quero ter filhos'

Recém-separado de Virginia, Vini Jr. revela sonho de ser pai: 'Quero ter filhos'

Imagem - Zaynara 'eleva' o Beat Melody com seu primeiro EP que traz músicas inéditas e releituras; saiba detalhes

Zaynara 'eleva' o Beat Melody com seu primeiro EP que traz músicas inéditas e releituras; saiba detalhes

Tags:

João Vicente de Castro

Mais recentes

Imagem - Adriana aceita casamento com Arthur e Ulisses perde dinheiro em aposta em 'Quem Ama Cuida' desta quinta (28)

Adriana aceita casamento com Arthur e Ulisses perde dinheiro em aposta em 'Quem Ama Cuida' desta quinta (28)
Imagem - Zaynara 'eleva' o Beat Melody com seu primeiro EP que traz músicas inéditas e releituras; saiba detalhes

Zaynara 'eleva' o Beat Melody com seu primeiro EP que traz músicas inéditas e releituras; saiba detalhes
Imagem - Após perder três bebês, Amanda Djehdian relembra luto: 'Na minha cabeça, eu ainda estava grávida'

Após perder três bebês, Amanda Djehdian relembra luto: 'Na minha cabeça, eu ainda estava grávida'