Aos 43 anos, João Vicente de Castro revela desejo de ser pai: 'Nunca estive tão pronto'

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Giuliana Mancini
Publicado em 28 de maio de 2026 às 07:47
João Vicente de Castro abriu o coração e falou sobre a vontade de se tornar pai. Aos 43 anos, o ator contou que vive um momento de maturidade pessoal e surpreendeu ao falar que nunca se sentiu tão preparado para ter filhos quanto agora.
A declaração foi feita durante um bate-papo com Gregório Duvivier para o Porta dos Fundos. Em tom descontraído, João revelou que o desejo de formar uma família tem ganhado cada vez mais espaço em seus planos para o futuro. "Nunca estive tão pronto! Já cheguei a comprar umas roupinhas de neném", confessou.
João Vicente de Castro
O ator também contou que, durante muito tempo, imaginou que teria um filho homem. Com o passar dos anos, porém, passou a enxergar com outros olhos a possibilidade de ter uma menina. "Sempre pensei em menino, mas depois que vi a relação dos meus amigos com menina me pegou muito", afirmou.
Na sequência, João explicou o que mais o encanta nesse tipo de vínculo. "Tem uma coisa muito forte entre pai e filha que é uma coisa que eu gostaria de experimentar. Quando o pai é presente, é muito fofo. Tem uma cumplicidade. É um encontro de gêneros que funciona muito", refletiu.
Conhecido pelo humor afiado e pelos comentários bem-humorados sobre relacionamentos, João Vicente já viveu romances com famosas como Cleo Pires e Sabrina Sato. Atualmente, ele está solteiro.