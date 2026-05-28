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Aos 43 anos, João Vicente de Castro revela desejo de ser pai: 'Nunca estive tão pronto'

Solteiro, ator contou que já até comprou roupinhas de bebê

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de maio de 2026 às 07:47

João Vicente de Castro Crédito: Reprodução/Instagram

João Vicente de Castro abriu o coração e falou sobre a vontade de se tornar pai. Aos 43 anos, o ator contou que vive um momento de maturidade pessoal e surpreendeu ao falar que nunca se sentiu tão preparado para ter filhos quanto agora.

A declaração foi feita durante um bate-papo com Gregório Duvivier para o Porta dos Fundos. Em tom descontraído, João revelou que o desejo de formar uma família tem ganhado cada vez mais espaço em seus planos para o futuro. "Nunca estive tão pronto! Já cheguei a comprar umas roupinhas de neném", confessou.

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O ator também contou que, durante muito tempo, imaginou que teria um filho homem. Com o passar dos anos, porém, passou a enxergar com outros olhos a possibilidade de ter uma menina. "Sempre pensei em menino, mas depois que vi a relação dos meus amigos com menina me pegou muito", afirmou.

Na sequência, João explicou o que mais o encanta nesse tipo de vínculo. "Tem uma coisa muito forte entre pai e filha que é uma coisa que eu gostaria de experimentar. Quando o pai é presente, é muito fofo. Tem uma cumplicidade. É um encontro de gêneros que funciona muito", refletiu.