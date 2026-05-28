FUTURO

Recém-separado de Virginia, Vini Jr. revela sonho de ser pai: 'Quero ter filhos'

Atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira falou sobre os planos para a aposentadoria e imaginou uma rotina futura

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de maio de 2026 às 06:57

Vini Jr. em entrevista à CazéTV Crédito: CazéTV/Reprodução/YouTube

Poucos dias após o fim do namoro com Virginia Fonseca vir a público, Vini Jr chamou atenção ao comentar como imagina sua vida quando encerrar a carreira nos gramados. Convocado para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 e um dos principais nomes do Real Madrid, o atacante de 25 anos revelou que sonha em construir uma família e ter filhos.

A declaração foi feita durante uma entrevista ao youtuber Casimiro Miguel para a CazéTV. Em conversa descontraída gravada na mansão do jogador em Madri, os dois falaram sobre a rotina do atleta e os planos para depois da aposentadoria.

Virginia Fonseca e Vini Jr. 1 de 35

Questionado sobre como imagina essa fase da vida, Vini admitiu que ainda não tem todas as respostas, mas já visualiza alguns cenários. "Não sei [da vida de aposentado], porque eu posso ter filhos e tudo mais", disse. Ao ser perguntado se deseja ser pai, respondeu sem hesitar: "Quero. Quero ter filhos".

Na sequência, o atacante descreveu a rotina tranquila que imagina para si no futuro. "Vou acordar 7h da manhã, jogar um golfe, essas coisas de rico. Não sei onde vou estar morando, se Miami ou Madri. Vou morar dois ou três meses em um lugar. Ainda estou vendo", brincou.

O jogador também falou sobre o papel que a família teria nessa fase da vida. "Golfe pela manhã, voltei do golfe, estou ali com meus filhos, almoço, paddlezinho. Voltar pra casa, ficar mais um tempo com meus filhos e futebol só com eles, brincar ali. Jogar com a família [e amigos] é bom demais. Sou viciado em ganhar deles. Carta, videogame, futebol, tudo eu ganho, óbvio, mas a porrada come", divertiu-se.

As declarações repercutiram nas redes sociais por acontecerem em meio ao recente término do relacionamento com Virginia Fonseca. O fim do namoro foi anunciado no último dia 15, após cerca de seis meses juntos.

Na última segunda-feira (25), enquanto acontecia a festa de aniversário de cinco anos de Maria Alice, filha mais velha de Virginia com Zé Felipe, Vini apareceu nas redes sociais ao lado da mãe, Fernanda Cristina. O registro foi compartilhado por ela nos Stories do Instagram e mostrou os dois sorridentes durante a noite.

Festa de 5 anos de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe 1 de 18

A festa foi marcada por momentos que fizeram os fãs voltarem a especular sobre uma possível reaproximação entre Virginia e Zé Felipe. Durante a madrugada, o cantor subiu ao palco e cantou "Só Tem Eu", música composta para a influenciadora nos primeiros meses do relacionamento dos dois. Antes de começar a apresentação, ele ainda brincou com a ex-mulher ao dizer: "A que te trouxe, hein, Vivíbora".

Zé Felipe cantou música 'Só Tem Eu' para Virginia 1 de 9