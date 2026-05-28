CASA DOS FAMOSOS

Como é a mansão à beira-mar de Astrid Fontenelle em Morro de São Paulo com décor baiano e clima de refúgio

Apresentadora abriu as portas da casa de praia para ensaio da Casa Vogue e mostrou ambientes com decoração afetiva inspirada na Bahia

Heider Sacramento

Publicado em 28 de maio de 2026 às 06:00

Astrid abriu mansão em Morro de São Paulo e mostrou decoração inspirada na Bahia Crédito: Reprodução/Ruy Teixeira

Astrid Fontenelle abriu as portas de sua mansão de praia em Morro de São Paulo para um ensaio especial da Casa Vogue e revelou detalhes do refúgio construído em meio ao clima paradisíaco da Ilha de Tinharé, na Bahia.

Localizada na Quarta Praia, considerada uma das regiões mais reservadas e silenciosas do destino turístico, a casa foi pensada para funcionar como espaço de encontros, descanso e conexão com a natureza. O acesso ao local acontece apenas de barco ou avião, reforçando a atmosfera isolada e intimista do imóvel.

A mansão chama atenção pela integração total entre área interna e externa. Com grandes portas de vidro deslizantes, os ambientes praticamente desaparecem quando abertos, transformando a sala principal em uma grande varanda voltada para o jardim e para o clima tropical da região.

O projeto arquitetônico prioriza ventilação natural, iluminação abundante e convivência ao ar livre. Madeira, pedras naturais, fibras e tons neutros aparecem em praticamente todos os espaços da casa.

Mansão de Astrid Fontenelle em Morro de São Paulo 1 de 11

Na área social, o living recebeu móveis amplos e confortáveis, criados para acomodar amigos e familiares de forma despretensiosa. Sofás generosos, tapetes de fibra natural, peças artesanais e objetos ligados à cultura baiana ajudam a construir o clima acolhedor da decoração.

Outro destaque da casa é a chamada “cozinha da Astrid”, ambiente aberto e conectado ao jardim e às áreas sociais. A proposta foi evitar isolamento de quem cozinha, mantendo integração constante entre os convidados.

A decoração também aposta fortemente em elementos afetivos e referências à Bahia. Um dos pontos centrais da mansão é um enorme retrato de uma baiana fotografada por J.R. Duran nos anos 1980. A obra ocupa posição de destaque na sala de jantar e acabou influenciando diretamente o projeto da residência.

Além disso, esculturas, cocares, obras de artistas baianos e objetos trazidos de viagens ajudam a construir o visual da casa, que mistura sofisticação com memória afetiva.

Na área externa, a piscina revestida em tons azul-turquesa aparece cercada por deque de madeira cumaru, jardins tropicais e lounges voltados para contemplação da paisagem. O paisagismo reforça ainda mais a sensação de refúgio escondido em meio aos coqueirais da ilha.

O mezanino da casa ganhou espaço de leitura com poltronas, quadros e objetos garimpados ao longo dos anos pela apresentadora, enquanto os quartos seguem estética mais minimalista, com tecidos naturais, peças artesanais e tons claros.