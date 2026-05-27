CASA DOS FAMOSOS

Como é o projeto da mansão de Cintia Dicker e Pedro Scooby na Bahia com madeira, muxarabi e clima de refúgio

Casal investiu em imóvel sustentável em Barra Grande e apostou em arquitetura integrada à natureza, tons neutros e ambientes voltados para descanso

Heider Sacramento

Publicado em 27 de maio de 2026 às 06:00

Casa de praia de Cintia Dicker e Pedro Scooby aposta em arquitetura sustentável na Bahia Crédito: Reprodução

Entre praias paradisíacas e natureza preservada do litoral baiano, Cintia Dicker e Pedro Scooby decidiram criar um novo refúgio longe da correria das grandes cidades. O casal compartilhou o projeto da casa de praia construída em Barra Grande, na Bahia, e o imóvel chamou atenção pela proposta sustentável e pelo visual que mistura arquitetura contemporânea com clima rústico sofisticado.

A residência faz parte do condomínio Sagittarius by Cintia Dicker, empreendimento assinado pela incorporadora Alphaz Concept. O projeto aposta em integração total com a paisagem natural da região e prioriza materiais orgânicos, ventilação natural e iluminação leve.

Um dos elementos que mais se destacam na decoração é o uso intenso da madeira em praticamente toda a estrutura da casa. Divisórias em muxarabi aparecem em diferentes ambientes, criando sensação de amplitude e ajudando na circulação de ar sem perder privacidade.

Mansão de Cintia Dicker e Pedro Scooby na Bahia 1 de 7

A proposta estética segue uma linha minimalista praiana, com paleta de cores neutras e poucos contrastes visuais. Tons claros predominam nos móveis e paredes, enquanto objetos decorativos adicionam pontos sutis de cor aos ambientes.

No quarto do casal, uma escolha específica chamou atenção nas imagens divulgadas do projeto: a cama baixa, posicionada próxima ao chão, reforçando o clima acolhedor e despojado da casa.

As áreas sociais também seguem conceito integrado. Sala de estar, cozinha e espaços de convivência foram desenhados para manter conexão constante com o exterior, valorizando a luz natural e a sensação de refúgio à beira-mar.

Além da estética sofisticada, o imóvel também incorpora soluções sustentáveis. Segundo detalhes divulgados pela construtora, o condomínio utiliza tijolos ecológicos, argamassas sem compostos químicos agressivos, sistema de energia solar fotovoltaica e biodigestor para tratamento de esgoto.