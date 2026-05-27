Como é o projeto da mansão de Cintia Dicker e Pedro Scooby na Bahia com madeira, muxarabi e clima de refúgio

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Heider Sacramento
Publicado em 27 de maio de 2026 às 06:00
Entre praias paradisíacas e natureza preservada do litoral baiano, Cintia Dicker e Pedro Scooby decidiram criar um novo refúgio longe da correria das grandes cidades. O casal compartilhou o projeto da casa de praia construída em Barra Grande, na Bahia, e o imóvel chamou atenção pela proposta sustentável e pelo visual que mistura arquitetura contemporânea com clima rústico sofisticado.
A residência faz parte do condomínio Sagittarius by Cintia Dicker, empreendimento assinado pela incorporadora Alphaz Concept. O projeto aposta em integração total com a paisagem natural da região e prioriza materiais orgânicos, ventilação natural e iluminação leve.
Um dos elementos que mais se destacam na decoração é o uso intenso da madeira em praticamente toda a estrutura da casa. Divisórias em muxarabi aparecem em diferentes ambientes, criando sensação de amplitude e ajudando na circulação de ar sem perder privacidade.
Mansão de Cintia Dicker e Pedro Scooby na Bahia
A proposta estética segue uma linha minimalista praiana, com paleta de cores neutras e poucos contrastes visuais. Tons claros predominam nos móveis e paredes, enquanto objetos decorativos adicionam pontos sutis de cor aos ambientes.
No quarto do casal, uma escolha específica chamou atenção nas imagens divulgadas do projeto: a cama baixa, posicionada próxima ao chão, reforçando o clima acolhedor e despojado da casa.
As áreas sociais também seguem conceito integrado. Sala de estar, cozinha e espaços de convivência foram desenhados para manter conexão constante com o exterior, valorizando a luz natural e a sensação de refúgio à beira-mar.
Além da estética sofisticada, o imóvel também incorpora soluções sustentáveis. Segundo detalhes divulgados pela construtora, o condomínio utiliza tijolos ecológicos, argamassas sem compostos químicos agressivos, sistema de energia solar fotovoltaica e biodigestor para tratamento de esgoto.
Na época do anúncio do projeto, Cintia Dicker estava grávida de quatro meses da filha do casal. Além da casa na Bahia, os dois também investiram em um imóvel nas montanhas de Minas Gerais.