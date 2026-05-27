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Parabéns, Veveta! Ivete Sangalo faz 54 anos e previsões apontam mudanças e reviravoltas na carreira e no amor

Cantora faz aniversário nesta quarta-feira (27) e vive fase marcada por movimentações importantes na vida pessoal

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 27 de maio de 2026 às 06:52

Ivete Sangalo tem 36,4 milhões de seguidores no Instagram e está na 18ª posição
Ivete Sangalo completa 54 anos Crédito: Divulgação

Ivete Sangalo completa 54 anos nesta quarta-feira (27) vivendo um dos momentos mais transformadores dos últimos anos. Segundo análise astrológica divulgada pelo Personare, a cantora entra em um ciclo de reinvenção, mudanças pessoais e expansão profissional que deve impactar diferentes áreas da vida até maio de 2027.

O novo ano pessoal da artista é marcado por uma configuração considerada rara na Astrologia: o Sol em conjunção com Urano no signo de Gêmeos, o mesmo signo de Ivete. Esse encontro simboliza renovação, ousadia e abertura para novas versões de si mesma.

Ivete Sangalo dança em treino e exibe braço torneado

Ivete Sangalo dança em treino e exibe braço torneado em meio a rumores de novo affair por Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo dança em treino e exibe braço torneado em meio a rumores de novo affair por Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo dança em treino e exibe braço torneado em meio a rumores de novo affair por Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo dança em treino e exibe braço torneado em meio a rumores de novo affair por Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo dança em treino e exibe braço torneado em meio a rumores de novo affair por Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo dança em treino e exibe braço torneado em meio a rumores de novo affair por Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo dança em treino e exibe braço torneado em meio a rumores de novo affair por Reprodução/Instagram
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Ivete Sangalo dança em treino e exibe braço torneado em meio a rumores de novo affair por Reprodução/Instagram

A leitura do mapa do aniversário da cantora aponta que os próximos meses devem ser guiados por três temas principais: reinvenção, projeção e relações.

Na vida afetiva, o momento sugere mudanças importantes. O novo ciclo coloca os relacionamentos no centro da vida da artista, indicando uma fase mais emocional, aberta ao carinho e à construção de vínculos profundos. As previsões também falam sobre amadurecimento no amor, mas alertam para a tendência de romantizar relações e criar expectativas elevadas.

A análise ainda conecta esse momento às mudanças recentes vividas por Ivete, incluindo a separação, o novo relacionamento e a forma como ela vem se apresentando ao público com mais leveza e ousadia.

Ivete Sangalo e Tiago Maia aos beijos durante um casamento na Itália

Ivete Sangalo e Tiago Maia aos beijos durante um casamento na Itália por Reprodução
Ivete Sangalo e Tiago Maia aos beijos durante um casamento na Itália por Reprodução
Ivete Sangalo e Tiago Maia aos beijos durante um casamento na Itália por Reprodução
Ivete Sangalo e Tiago Maia aos beijos durante um casamento na Itália por Reprodução
Ivete Sangalo e Tiago Maia foram flagrados juntos outras vezes por Reprodução | Redes Sociais
Ivete Sangalo e Tiago Maia por Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo e Tiago Maia por Reprodução
Ivete Sangalo e Tiago Maia por Reprodução
Tiago Maia por Reprodução
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Ivete Sangalo e Tiago Maia aos beijos durante um casamento na Itália por Reprodução

Na carreira, o cenário é extremamente positivo. As tendências apontam reconhecimento profissional, valorização da imagem pública e crescimento ainda maior nos projetos artísticos. Para uma artista que mantém uma das agendas de shows mais movimentadas do país, o período favorece aplausos, novas conquistas e expansão de público.

O projeto sobre Clara Nunes também aparece como um dos pontos mais fortes desse novo ciclo. Segundo a análise, a cantora vive uma fase criativa intensa, com potencial para desenvolver trabalhos mais profundos, emocionantes e transformadores.

As previsões ainda indicam oportunidades ligadas a viagens, novos formatos de trabalho e projetos internacionais. Os próximos meses devem ampliar o alcance da artista e abrir espaço para novas experiências profissionais fora do Brasil.

Na vida familiar, o momento também sugere mudanças. Mãe de Marcelo, Marina e Helena, Ivete tende a viver uma nova dinâmica na maternidade, acompanhando diferentes fases da vida dos filhos e reinventando a forma de estar presente.

Filhos de Ivete Sangalo e Daniel Cady

Ivete Sangalo, daniel cady, marcelo cady, helena, marina, por Redes sociais
Daniel Cady corre com o filho Marcelo Sangalo pelas ruas de Salvador; fotos por Reprodução/Redes Sociais
Aniversário das gêmeas Marina e Helena Sangalo por Reprodução
Marina e Helena subiram ao palco com Ivete por Marcos Cesar Lima/TV Globo
Marcelo Sangalo por Reprodução
Marcelo Sangalo por Reprodução
Ivete entre as filhas, Marina e Helena por Reprodução/Instagram
Marina e Helena, filhas de ivete sangalo por Redes sociais
Marcelo Sangalo por Reprodução
Marcelo e Ivete Sangalo por Reprodução / Redes sociais
Marcelo e Ivete Sangalo por Redes sociais
Marina e Helena pousam por Reprodução/Redes Sociais
Marina e Helena Sangalo por Rerpodução
Daniel Cady, Ivete Sangalo e Marcelo por Reprodução
Filho de Ivete Sangalo, Marcelo, dá show na bateria durante apresentação no Tamanho Família por Isabella Pinheiro/Gshow
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Ivete Sangalo, daniel cady, marcelo cady, helena, marina, por Redes sociais

De acordo com o Personare, o céu do novo ciclo confirma um período de fortes transformações pessoais e profissionais para a cantora, com mudanças acontecendo ao mesmo tempo no amor, na arte, na carreira e nos projetos futuros.

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