ANIVERSÁRIO

Parabéns, Veveta! Ivete Sangalo faz 54 anos e previsões apontam mudanças e reviravoltas na carreira e no amor

Cantora faz aniversário nesta quarta-feira (27) e vive fase marcada por movimentações importantes na vida pessoal

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de maio de 2026 às 06:52

Ivete Sangalo completa 54 anos Crédito: Divulgação

Ivete Sangalo completa 54 anos nesta quarta-feira (27) vivendo um dos momentos mais transformadores dos últimos anos. Segundo análise astrológica divulgada pelo Personare, a cantora entra em um ciclo de reinvenção, mudanças pessoais e expansão profissional que deve impactar diferentes áreas da vida até maio de 2027.

O novo ano pessoal da artista é marcado por uma configuração considerada rara na Astrologia: o Sol em conjunção com Urano no signo de Gêmeos, o mesmo signo de Ivete. Esse encontro simboliza renovação, ousadia e abertura para novas versões de si mesma.

Ivete Sangalo dança em treino e exibe braço torneado 1 de 7

A leitura do mapa do aniversário da cantora aponta que os próximos meses devem ser guiados por três temas principais: reinvenção, projeção e relações.

Na vida afetiva, o momento sugere mudanças importantes. O novo ciclo coloca os relacionamentos no centro da vida da artista, indicando uma fase mais emocional, aberta ao carinho e à construção de vínculos profundos. As previsões também falam sobre amadurecimento no amor, mas alertam para a tendência de romantizar relações e criar expectativas elevadas.

A análise ainda conecta esse momento às mudanças recentes vividas por Ivete, incluindo a separação, o novo relacionamento e a forma como ela vem se apresentando ao público com mais leveza e ousadia.

Ivete Sangalo e Tiago Maia aos beijos durante um casamento na Itália 1 de 9

Na carreira, o cenário é extremamente positivo. As tendências apontam reconhecimento profissional, valorização da imagem pública e crescimento ainda maior nos projetos artísticos. Para uma artista que mantém uma das agendas de shows mais movimentadas do país, o período favorece aplausos, novas conquistas e expansão de público.

O projeto sobre Clara Nunes também aparece como um dos pontos mais fortes desse novo ciclo. Segundo a análise, a cantora vive uma fase criativa intensa, com potencial para desenvolver trabalhos mais profundos, emocionantes e transformadores.

As previsões ainda indicam oportunidades ligadas a viagens, novos formatos de trabalho e projetos internacionais. Os próximos meses devem ampliar o alcance da artista e abrir espaço para novas experiências profissionais fora do Brasil.

Na vida familiar, o momento também sugere mudanças. Mãe de Marcelo, Marina e Helena, Ivete tende a viver uma nova dinâmica na maternidade, acompanhando diferentes fases da vida dos filhos e reinventando a forma de estar presente.

Filhos de Ivete Sangalo e Daniel Cady 1 de 15