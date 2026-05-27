Lore Improta compara fotos de Liz e Levi após nascimento do caçula; veja

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Giuliana Mancini
Publicado em 27 de maio de 2026 às 06:31
Lore Improta usou as redes sociais na madrugada desta quarta-feira (27) para dividir momentos especiais após o nascimento de Levi, seu segundo filho com o cantor Léo Santana. A dançarina e influenciadora, de 32 anos, publicou uma comparação entre fotos de Liz, hoje com 4 anos, ainda bebê, e do recém-nascido, que chegou ao mundo na terça-feira (26), em Salvador.
Além da montagem comparando os irmãos, Lore também mostrou novos cliques da família, incluindo o primeiro encontro de Liz com o caçula. Em um dos registros, a menina aparece sorridente ao conhecer o irmão. “Olha quem chegou por aqui: a irmã mais velha”, escreveu a influenciadora.
Liz e Levi Improta Santana
O casal ainda compartilhou o primeiro vídeo de Levi. O momento foi registrado por Naiara Santana, irmã de Léo e madrinha do bebê. “Mãe coruja demais, né? Pai coruja”, escreveram Lore e o cantor nas redes sociais.
Emocionada, Naiara celebrou a chegada do afilhado. “Sem explicar muito... só sentindo. Meu afilhado nasceu. A vida ganhou um sentido ainda mais bonito hoje. Gratidão, meu Deus”, declarou. Outra irmã do cantor, Dejane Santana, também comemorou o nascimento do sobrinho. “Hoje ganhamos um novo motivo para sorrir”, afirmou.
Antes do encontro entre os irmãos, Lore mostrou a expectativa para ver a reação da filha mais velha. “Lica está chegando para ver o Levi. Estou aqui pensando em como vai ser, né, amor!”, comentou ela ao lado de Léo, que também disse estar curioso para ver a reação da menina.
Logo depois, ela compartilhou, assim como Léo, a dançarina exibiu a primeira imagem dos filhos juntos. "Olha quem chegou por aqui: a irmã mais velha", escreveu ela no registro em que Liz exibia um largo sorriso.
Levi nasceu às 8h20 desta terça-feira (26), em Salvador. Diferente da primeira gestação, quando teve parto normal, Lore precisou passar por uma cesariana após mais de 15 horas de trabalho de parto.
Nascimento de Levi
“Mais de 15 horas de trabalho de parto... Depois vou explicar o que teve com calma. Estou entendendo a dinâmica de uma cesárea. Tive Liz de parto normal, mas Levi terminou tendo que ser uma cesárea. Depois eu conto o que aconteceu para vocês, mas estamos todos bem”, explicou.
Nas redes sociais, Léo Santana também fez uma longa declaração sobre o nascimento do filho e destacou a força da esposa durante o parto.
“Ninguém nunca nos prepara para o que é ser pai (ainda que não seja de primeira viagem). É um fato. Não adianta, você pode programar tudo e sempre será exatamente como Deus projetou. Quando eu achei que eu não poderia amar mais do que eu já amo a minha esposa e a minha família, esse amor multiplica e se transforma na coisa mais inexplicável que se pode existir. Em um dia 26, assim como no dia da chegada da pequena Liz, nosso Levi chegou”, escreveu o cantor.
O artista ainda descreveu os momentos intensos do trabalho de parto, citando as horas de espera, contrações, música, ansiedade e o apoio mútuo durante todo o processo. Ao final da homenagem, ele agradeceu à esposa e celebrou a chegada do filho.
"Entre sorrisos, contrações, danças, dores, bola de pilates, choros, música e ansiedade, ver Lore no ápice da sua força para a chegada do nosso filho me faz lembrar do porquê eu a admiro tanto. E eu precisava falar sobre isso. Precisava falar o quanto eu sei que foi importante para ela me ver presente, lado a lado, em cada segundo que antecedeu e no momento exato da chegada do nosso filho", contou.
"Que privilégio poder acompanhar cada etapa desse processo, dividir com Lorena os sentimentos, ser apoio, segurança, afeto e parceria. Que honra a minha ser escolhido para ser o parceiro da sua vida, mãe Lore Improta, e quanta gratidão eu tenho a você por me permitir viver e sentir o maior amor de todos os tempos pela segunda vez. Eu já era, mas hoje, 26 de maio de 2026, eu me sinto ainda mais completo. Glória a Deus. Eu sou trilhardário", finalizou.