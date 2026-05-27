FOFURAS!

Lore Improta compara fotos de Liz e Levi após nascimento do caçula; veja

Dançarina deu à luz seu segundo filho com Léo Santana, nessa terça-feira (26)

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de maio de 2026 às 06:31

Lore Improta e Léo Santana compartilharam primeiros registros do nascimento de Levi em Salvador Crédito: @renatacasalifotografia

Lore Improta usou as redes sociais na madrugada desta quarta-feira (27) para dividir momentos especiais após o nascimento de Levi, seu segundo filho com o cantor Léo Santana. A dançarina e influenciadora, de 32 anos, publicou uma comparação entre fotos de Liz, hoje com 4 anos, ainda bebê, e do recém-nascido, que chegou ao mundo na terça-feira (26), em Salvador.

Além da montagem comparando os irmãos, Lore também mostrou novos cliques da família, incluindo o primeiro encontro de Liz com o caçula. Em um dos registros, a menina aparece sorridente ao conhecer o irmão. “Olha quem chegou por aqui: a irmã mais velha”, escreveu a influenciadora.

Liz e Levi Improta Santana 1 de 7

O casal ainda compartilhou o primeiro vídeo de Levi. O momento foi registrado por Naiara Santana, irmã de Léo e madrinha do bebê. “Mãe coruja demais, né? Pai coruja”, escreveram Lore e o cantor nas redes sociais.

Emocionada, Naiara celebrou a chegada do afilhado. “Sem explicar muito... só sentindo. Meu afilhado nasceu. A vida ganhou um sentido ainda mais bonito hoje. Gratidão, meu Deus”, declarou. Outra irmã do cantor, Dejane Santana, também comemorou o nascimento do sobrinho. “Hoje ganhamos um novo motivo para sorrir”, afirmou.

Antes do encontro entre os irmãos, Lore mostrou a expectativa para ver a reação da filha mais velha. “Lica está chegando para ver o Levi. Estou aqui pensando em como vai ser, né, amor!”, comentou ela ao lado de Léo, que também disse estar curioso para ver a reação da menina.

Logo depois, ela compartilhou, assim como Léo, a dançarina exibiu a primeira imagem dos filhos juntos. "Olha quem chegou por aqui: a irmã mais velha", escreveu ela no registro em que Liz exibia um largo sorriso.

Levi nasceu às 8h20 desta terça-feira (26), em Salvador. Diferente da primeira gestação, quando teve parto normal, Lore precisou passar por uma cesariana após mais de 15 horas de trabalho de parto.

Nascimento de Levi 1 de 11

“Mais de 15 horas de trabalho de parto... Depois vou explicar o que teve com calma. Estou entendendo a dinâmica de uma cesárea. Tive Liz de parto normal, mas Levi terminou tendo que ser uma cesárea. Depois eu conto o que aconteceu para vocês, mas estamos todos bem”, explicou.

Nas redes sociais, Léo Santana também fez uma longa declaração sobre o nascimento do filho e destacou a força da esposa durante o parto.

“Ninguém nunca nos prepara para o que é ser pai (ainda que não seja de primeira viagem). É um fato. Não adianta, você pode programar tudo e sempre será exatamente como Deus projetou. Quando eu achei que eu não poderia amar mais do que eu já amo a minha esposa e a minha família, esse amor multiplica e se transforma na coisa mais inexplicável que se pode existir. Em um dia 26, assim como no dia da chegada da pequena Liz, nosso Levi chegou”, escreveu o cantor.

O artista ainda descreveu os momentos intensos do trabalho de parto, citando as horas de espera, contrações, música, ansiedade e o apoio mútuo durante todo o processo. Ao final da homenagem, ele agradeceu à esposa e celebrou a chegada do filho.

"Entre sorrisos, contrações, danças, dores, bola de pilates, choros, música e ansiedade, ver Lore no ápice da sua força para a chegada do nosso filho me faz lembrar do porquê eu a admiro tanto. E eu precisava falar sobre isso. Precisava falar o quanto eu sei que foi importante para ela me ver presente, lado a lado, em cada segundo que antecedeu e no momento exato da chegada do nosso filho", contou.