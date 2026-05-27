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Quem saiu do MasterChef Brasil 2026? Estreia elimina participantes em dinâmica inspirada na Copa do Mundo

Primeiro episódio começa com 24 cozinheiros amadores, provas em equipes e pressão logo na estreia para definir os 18 nomes oficiais da temporada

Heider Sacramento

Publicado em 27 de maio de 2026 às 00:08

MasterChef Brasil estreia com dinâmica inspirada na Copa do Mundo e eliminações logo na primeira prova Crédito: Divulgação

A Band estreou nesta terça-feira (26), às 22h30, a nova temporada do MasterChef Brasil. Em clima de Copa do Mundo, os jurados Érick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça comandam a seletiva do maior talent show gastronômico do país.

Ao todo, 24 cozinheiros amadores de 12 estados brasileiros entram na disputa pelo avental. Divididos em quatro equipes com seis participantes cada, eles enfrentam provas inspiradas em grandes torneios de futebol e precisam mostrar técnica, criatividade e trabalho em grupo para avançar na competição.

MasterChef Brasil 2026 1 de 5

No primeiro desafio, os participantes terão de preparar pratos típicos de países conhecidos pela tradição no futebol mundial, como Alemanha, Croácia, Espanha, França, Itália e Portugal. Além da pressão do tempo, os cozinheiros precisarão impressionar os jurados sem cometer erros nos preparos.