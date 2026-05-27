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Frase de Ronaldo Fenômeno: 'A maior vitória é levantar depois da queda' - reflexão de  sobre sofrimento e recomeços

O pensamento de Ronaldo Nazário continua sendo compartilhado ao falar sobre dor, superação e a dificuldade humana de continuar depois de grandes quedas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 27 de maio de 2026 às 00:30

Ronaldo Fenômeno
Ronaldo Fenômeno Crédito: Reprodução

Existem momentos em que a vida parece parar completamente. Fracassos, perdas, decepções e dores emocionais costumam deixar a sensação de que não existe mais força suficiente para continuar. A reflexão de Ronaldo Fenômeno atravessou gerações justamente porque fala sobre algo profundamente humano: a coragem necessária para se levantar depois de períodos difíceis.

Conhecido mundialmente como um dos maiores jogadores da história do futebol, Ronaldo também ficou marcado pelas lesões graves que quase encerraram sua carreira precocemente. Em diferentes momentos, precisou reaprender movimentos, enfrentar dores físicas intensas e lidar com dúvidas constantes sobre a própria capacidade de voltar aos gramados.

Ronaldo investe em esportes

Ronaldo vê projeto por Divulgação
Arena por Divulgação
Ronaldo Fenômeno  por Thais Magalhães/CBF
Ronaldo Nazário por Reprodução
Ronaldo e Ronald por Reprodução/Instagram
Ronaldo Fenômeno participou do Mais Você por Reprodução
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
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Ronaldo vê projeto por Divulgação

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por ansiedade, autocobrança e medo constante de fracassar. Em muitos casos, as pessoas acreditam que cair representa o fim, quando na verdade o maior desafio costuma ser encontrar forças para recomeçar.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Términos dolorosos, perdas profissionais, crises emocionais, fracassos pessoais ou períodos em que alguém sente que perdeu completamente a direção da própria vida.

O pensamento não fala sobre fingir força o tempo inteiro ou ignorar sofrimento. A ideia central está mais ligada à capacidade humana de continuar mesmo depois de sentir que tudo saiu do controle.

Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami

Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Rooftop do complexo Onda Residences por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Academia do complexo Onda Residences por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Rooftop do complexo Onda Residences por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Rooftop do complexo Onda Residences por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Lobby do complexo Onda Residences por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Lobby do complexo Onda Residences por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Rooftop do complexo Onda Residences por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Sauna do complexo Onda Residences por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Lobby do complexo Onda Residences por Onda Residences/Reprodução/Facebook
Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook
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Academia do complexo Onda Residences por Onda Residences/Reprodução/Facebook
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Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami por Onda Residences/Reprodução/Facebook

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa à construção de resiliência emocional e à forma como experiências difíceis podem transformar a maneira de enxergar a própria vida.

Talvez seja justamente por isso que a frase continue sendo compartilhada tantos anos depois. Em um tempo em que muita gente sente vergonha das próprias quedas, Ronaldo Fenômeno lembra que algumas das maiores vitórias da vida começam exatamente no momento em que alguém decide levantar de novo.

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