REFLEXÃO

Frase de Ronaldo Fenômeno: 'A maior vitória é levantar depois da queda' - reflexão de sobre sofrimento e recomeços

O pensamento de Ronaldo Nazário continua sendo compartilhado ao falar sobre dor, superação e a dificuldade humana de continuar depois de grandes quedas

Fernanda Varela

Publicado em 27 de maio de 2026 às 00:30

Ronaldo Fenômeno Crédito: Reprodução

Existem momentos em que a vida parece parar completamente. Fracassos, perdas, decepções e dores emocionais costumam deixar a sensação de que não existe mais força suficiente para continuar. A reflexão de Ronaldo Fenômeno atravessou gerações justamente porque fala sobre algo profundamente humano: a coragem necessária para se levantar depois de períodos difíceis.

Conhecido mundialmente como um dos maiores jogadores da história do futebol, Ronaldo também ficou marcado pelas lesões graves que quase encerraram sua carreira precocemente. Em diferentes momentos, precisou reaprender movimentos, enfrentar dores físicas intensas e lidar com dúvidas constantes sobre a própria capacidade de voltar aos gramados.

Ronaldo investe em esportes 1 de 39

A reflexão continua extremamente atual em uma época marcada por ansiedade, autocobrança e medo constante de fracassar. Em muitos casos, as pessoas acreditam que cair representa o fim, quando na verdade o maior desafio costuma ser encontrar forças para recomeçar.

Na prática, isso aparece em situações comuns do cotidiano. Términos dolorosos, perdas profissionais, crises emocionais, fracassos pessoais ou períodos em que alguém sente que perdeu completamente a direção da própria vida.

O pensamento não fala sobre fingir força o tempo inteiro ou ignorar sofrimento. A ideia central está mais ligada à capacidade humana de continuar mesmo depois de sentir que tudo saiu do controle.

Nova cobertura de Ronaldo Fenômeno fica no Onda Residences, em Miami 1 de 42

Especialistas em comportamento frequentemente relacionam reflexões como essa à construção de resiliência emocional e à forma como experiências difíceis podem transformar a maneira de enxergar a própria vida.