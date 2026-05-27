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Felipe Sena
Publicado em 27 de maio de 2026 às 00:16
O 5º Tá na Reta foi formado na noite desta terça-feira (26). Estão na berlinda Jackson, Mateus e Vini. E o jornal CORREIO quer saber, quem você quer que saia do reality? VOTE!
Para decidir quem tem o Poder do Voto foi realizada uma prova simples. A mesma quantidade de balões foi colocada em uma cabine e quem conseguisse estourar os balões primeiro conseguia o poder de colocar um participante para a berlinda. Vini venceu a prova e indicou Jackson.
Participantes da Casa do Patrão
As indicações para o Tá na Reta começaram com discussão e lavagem de “roupa suja”. Natali apontou várias ocasiões em que Sheila foi ríspida e a apontou como manipuladora no jogo, sendo seu voto. Já a PM de Salvador votou em Vini e teve um embate direto com Vini, com quem dizia ter afinidade no jogo, mas por questões de “falsidade”, segundo ela, decidiu apontá-lo para a berlinda. Vini contra atacou e votou na participante. Confira outros votos:
Mateus votou em Vini
Vivão votou em JP
Bianca votou em Vini
Luiza votou em Vini
Morena votou em Sheila
Andressa votou em Sheila
João Victor votou em Mateus
JP votou em Vini
Marina votou em Vini
Mari votou em Vini