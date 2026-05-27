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Enquete Casa do Patrão: Jackson, Mateus ou Vini; quem deve ficar no 5º Tá na Reta

Tá na Reta foi formado nesta terça-feira (26)

Felipe Sena

Publicado em 27 de maio de 2026 às 00:16

Mateus, Jackson e Vini estão no Tá na Reta Crédito: Reprodução/Record

O 5º Tá na Reta foi formado na noite desta terça-feira (26). Estão na berlinda Jackson, Mateus e Vini. E o jornal CORREIO quer saber, quem você quer que saia do reality? VOTE!

Para decidir quem tem o Poder do Voto foi realizada uma prova simples. A mesma quantidade de balões foi colocada em uma cabine e quem conseguisse estourar os balões primeiro conseguia o poder de colocar um participante para a berlinda. Vini venceu a prova e indicou Jackson.

Participantes da Casa do Patrão 1 de 18

As indicações para o Tá na Reta começaram com discussão e lavagem de “roupa suja”. Natali apontou várias ocasiões em que Sheila foi ríspida e a apontou como manipuladora no jogo, sendo seu voto. Já a PM de Salvador votou em Vini e teve um embate direto com Vini, com quem dizia ter afinidade no jogo, mas por questões de “falsidade”, segundo ela, decidiu apontá-lo para a berlinda. Vini contra atacou e votou na participante. Confira outros votos:

Mateus votou em Vini

Vivão votou em JP

Bianca votou em Vini

Luiza votou em Vini

Morena votou em Sheila

Andressa votou em Sheila

João Victor votou em Mateus

JP votou em Vini

Marina votou em Vini